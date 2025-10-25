Patrika Personality Award: चित्तौड़ में पहली बार पत्रिका शख्सियत सम्मान, जल्द शुरू होंगे पंजीयन, सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोबाइल नंबर 9929516728 व 8560012884 से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में संबंधित व्यक्ति की जानकारी, उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण एवं उपलब्धियां साझा करनी होंगी। राजस्थान पत्रिका का यह प्रयास न केवल समाज के सच्चे नायकों को पहचान देने का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध होगा। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को प्रोत्साहन मिलता है और समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। अगर आपने भी चित्तौडगढ़ जिले में नवाचार किया है और जिले का नाम रोशन किया है तो जल्द शुरू हो रहे पंजीयन में अपना आवेदन जरूर भरें।