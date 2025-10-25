Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Patrika Personality Award: चित्तौड़ में पहली बार पत्रिका शख्सियत सम्मान, जल्द शुरू होंगे पंजीयन, सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान

राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित शख्सियत एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जल्द ही चित्तौड़गढ़ में होने जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम जिले की उन शख्सियतों को समर्पित है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर समाज को नई दिशा दी है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 25, 2025

चित्तौड़गढ़ में पत्रिका शख्सियत सम्मान कार्यक्रम, पत्रिका फोटो

Patrika Personality Award: चित्तौड़गढ़. राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित शख्सियत एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जल्द ही चित्तौड़गढ़ में होने जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम जिले की उन शख्सियतों को समर्पित है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर समाज को नई दिशा दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को पहचान देना है, जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों के लोग होंगे सम्मानित

यह सम्मान समारोह शिक्षा, चिकित्सा, समाजसेवा, राजनीति, खेल, कृषि, उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को समर्पित होगा। इस आयोजन के लिए प्रविष्टियां शीघ्र ही शुरू होगी। आवेदन मूलत: वे लोग कर पाएंगे, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हो। समाज, जिले या एक वर्ग विशेष में परिवर्तन आया हो। आवेदन का मूल्यांकन विशेष चयन समिति की ओर से किया जाएगा, जो पात्र व्यक्तियों का चयन निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर करेगी।

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोबाइल नंबर 9929516728 व 8560012884 से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में संबंधित व्यक्ति की जानकारी, उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण एवं उपलब्धियां साझा करनी होंगी। राजस्थान पत्रिका का यह प्रयास न केवल समाज के सच्चे नायकों को पहचान देने का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध होगा। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को प्रोत्साहन मिलता है और समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। अगर आपने भी चित्तौडगढ़ जिले में नवाचार किया है और जिले का नाम रोशन किया है तो जल्द शुरू हो रहे पंजीयन में अपना आवेदन जरूर भरें।

इनका रहेगा सहयोग

कार्यक्रम में प्रमुख सहयोगी के रूप में प्रशासक ग्राम पंचायत कन्नौज मंजूदेवी जागेटिया, राजस्थान मिनरल्स, एसबीआई बैंक, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड गंगरार, विशाल प्रॉपर्टीज बेगूं, एक प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान, गुरु ओम कृपा डेवलपर्स एंड ड्रीम किचन लाइट डेकोर चित्तौडगढ़, चित्तौडगढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, शिशोदिया ऑटोमोबाइल्स चित्तौडगढ़, सैलानी इंडिया चित्तौड़गढ़ है।

25 Oct 2025 11:54 am

25 Oct 2025 11:48 am

