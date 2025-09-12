Chittorgarh: 4 महीने की बच्ची से रेप के मामले में पिता को लिया हिरासत में, मां को लहूलुहान हाल में मिली थी बेटी, हालत गंभीर

Rajasthan Rape Case: चित्तौड़गढ़ में चार माह की मासूम से रेप के मामले में पुलिस ने उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
मामले को गंभीर मानते हुए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। यह टीम जांच में सहयोग करेगी। यूनिट के प्रमुख उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी हैं।
इधर मासूम की मां ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि अंतिम बार उसने अपने पति को बच्ची के साथ देखा था। इस आधार पर उसको शक है कि पति ने रेप किया है। मासूम उदयपुर स्थित अस्पताल में भर्ती है। उसके पास दो महिला सिपाहियों को तैनात किया गया है।
मासूम की मां ने यह घटना 7 सितंबर रात की बताई है। अगले दिन उसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बच्ची को भी उसी दिन उदयपुर रेफर कर दिया था। पुलिस के अनुसार मासूम के पिता को डिटेन किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बच्ची की मां के न्यायालय में बयान करवाए जाने हैं। इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला व पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी तथा कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम ने साक्ष्य जुटाए हैं।
मासूम की मां ने बताया कि घटना वाले दिन वह छत पर थी और बच्ची नीचे कमरे में थी। अचानक बच्ची के रोने की आवाज आई तो वह दौड़कर नीचे आई। देखा कि बच्ची की हालत गंभीर थी और खून बह रहा था। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाकर पत्नी ने पति के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता को हिरासत में लिया और केस की हर एंगल से जांच शुरू की। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया।