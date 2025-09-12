Chittorgarh: 4 महीने की बच्ची से रेप के मामले में पिता को लिया हिरासत में, मां को लहूलुहान हाल में मिली थी बेटी, हालत गंभीर

मासूम की मां ने बताया कि घटना वाले दिन वह छत पर थी और बच्ची नीचे कमरे में थी। अचानक बच्ची के रोने की आवाज आई तो वह दौड़कर नीचे आई। देखा कि बच्ची की हालत गंभीर थी और खून बह रहा था। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाकर पत्नी ने पति के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता को हिरासत में लिया और केस की हर एंगल से जांच शुरू की। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया।