Chittorgarh: 170 Kmph की स्पीड भी ‘स्टॉप स्टिक’ के आगे बेअसर, तस्करों का बनी काल, भागते वाहन हो रहे पंचर

चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने 150 की स्पीड से भाग रही थार गाड़ी से दो अगस्त 2025 को स्टॉप स्टिक लगाकर रोका । इसमें 45 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पूर्व के आकड़ों पर नजर डाली जाए तो सदर थाना पुलिस ने 2021 में एक लग्जरी कार को रुकने का इशारा किया। कार चालक ने कार नहीं रोकी। पुलिस ने कार के आगे स्टॉप स्टिक डाली। कार चालक पंचर हालत में भी कार को भगा ले गया। बाद में एक जगह कार को छोड़ कर चालक फरार हो गया। कार में 78 किलो अफीम बरामद हुई।