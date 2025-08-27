Rajasthan : गूगल मैप ले गया नदी में, बहने लगी कार, एक बच्ची की मौत, तीन महिलाएं लापता, तलाश जारी

दर्दनाक हादसे में वैन सवार 9 लोगों में से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जबकि तीन महिलाएं अब भी लापता हैं। पुलिस के अनुसार परिवार के 5 लोगों ने वैन पर चढ़कर जान बचाई। जिन्हें नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया है।जानकारी के अनुसार परिवार भीलवाड़ा से सवाई भोज मंदिर के दर्शन कर लौट रहा था। रास्ता खोजने के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया। मैप ने उन्हें सोमपी-उपरेड़ा पुलिया की ओर मोड़ दिया। यह रास्ता पिछले तीन साल से बंद है। मातृकुंडिया बांध का गेट खोल दिए जाने के बाद पुलिया पर पानी का तेज बहाव था। खतरे का अंदाजा न लगा पाने के कारण वैन पुल पर चढ़ गई और हादसा हो गया।