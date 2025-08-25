Chittorgarh: 56 हजार वरिष्ठजनों को मिलेगा तीर्थ यात्रा का मौका, आज से खुलेगी लॉटरी, प्रक्रिया शुरू

Devasthan Department Rajasthan: देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत प्रदेश भर से 1.85 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 50 हजार को रेल से और 6 हजार को हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। इस साल यात्रियों का चयन करने के लिए जिलेवार लॉटरी प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होगी, जो पांच दिन तक चलेगी।
तीर्थयात्रा के लिए चित्तौडग़ढ़ जिले से 3795 वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किए हैं, इनमें से 1253 का लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। इसी तरह प्रतापगढ़ जिले से 1626 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 704 का चयन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले से 3865 ने आवेदन किए, इनमें से 1126 का चयन होगा। उदयपुर जिले से 5108 बुजुर्गों ने आवेदन किए हैं, इनमें से 2026 का चयन किया जाएगा। सलूंबर से 1041 आवेदन मिले, जिनमें से 463 का चयन होगा। बांसवाड़ा जिले से 2577 वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थयात्रा के लिए आवेदन किए हैं, इनमें से 1458 का चयन किया जाएगा। जबकि राजसमंद जिले से 1229 आवेदन आए हैं, इनमें से 938 वरिष्ठों का तीर्थयात्रा के लिए चयन किया जाएगा।
चित्तौडग़ढ़ जिले के 1253 यात्रियों को तीर्थयात्रा का मौका मिलेगा। तीर्थयात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त को पूरी कर ली गई थी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए जिलेवार दिन निर्धारित किया गया है। हर जिले से यात्रियों का कोटा निर्धारित है, जो जनगणना के अनुपात से तय किया गया है। देवस्थान विभागीय मुख्यालय की ओर से जिलेवार लॉटरी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तीर्थ यात्रियों के नाम चुनने को लेकर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। प्रभारी मंत्री समिति अध्यक्ष हैं। जबकि जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यटन सहायक निदेशक, देवस्थान सहायक आयुक्त समिति सदस्य और जिला परिषद सीइओ को सदस्य सचिव बनाया गया है।
तीर्थयात्रा योजना में रेल से यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, सम्मेद शिखर, पावापुरी, सारनाथ, मथुरा-वृंदावन, बरसाना, आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरूपति-पद्मावती, कामाख्या-गुवाहटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई,वैष्णोदेवी-अमृतसर-वाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर व अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओंकारेश्वर, त्रयम्बकेश्वर-घृणेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब, हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। जबकि हवाई सफर में पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल को शामिल किया है। हवाई यात्रा के लिए चयनित बुजुर्गों को जयपुर से दिल्ली तक बस और वहां से काठमांडू तक हवाई यात्रा करवाई जाएगी।
● तीर्थ यात्रा के लिए 115302 आवेदन प्राप्त हुए।
● 184494 यात्रियों के नाम प्रक्रिया में है।
● 50 हजार वरिष्ठों को रेल से यात्रा करवाई जाएगी।
● 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा कराई जाएगी।