Chittorgarh: 56 हजार वरिष्ठजनों को मिलेगा तीर्थ यात्रा का मौका, आज से खुलेगी लॉटरी, प्रक्रिया शुरू

चित्तौडग़ढ़ जिले के 1253 यात्रियों को तीर्थयात्रा का मौका मिलेगा। तीर्थयात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त को पूरी कर ली गई थी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए जिलेवार दिन निर्धारित किया गया है। हर जिले से यात्रियों का कोटा निर्धारित है, जो जनगणना के अनुपात से तय किया गया है। देवस्थान विभागीय मुख्यालय की ओर से जिलेवार लॉटरी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तीर्थ यात्रियों के नाम चुनने को लेकर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। प्रभारी मंत्री समिति अध्यक्ष हैं। जबकि जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यटन सहायक निदेशक, देवस्थान सहायक आयुक्त समिति सदस्य और जिला परिषद सीइओ को सदस्य सचिव बनाया गया है।