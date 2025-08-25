Lottery: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की आज निकलेगी लॉटरी, पशुपतिनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह

Senior Citizen Pilgrimage Scheme: जयपुर। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आस्था, श्रद्धा और आत्मिक संतोष का नया मार्ग खोल रही है। बरसों तक परिवार और समाज की जिम्मेदारियों में उलझे बुजुर्गों को अब वह अवसर मिलने जा रहा है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देवस्थान विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना ने हजारों वरिष्ठजनों के लिए आस्था की यात्रा आसान कर दी है।
प्रदेशभर से सबसे अधिक आवेदन काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई यात्रा के लिए आए हैं। कुल 85,036 वरिष्ठ नागरिकों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि योजना के तहत सिर्फ 6,000 यात्रियों को ही यह सौभाग्य मिलेगा। आवेदन की संख्या इतनी अधिक है कि लॉटरी प्रणाली से चयन करना पड़ा। खास बात यह है कि जयपुर जिले से भी भारी संख्या में बुजुर्गों ने पशुपतिनाथ यात्रा के लिए आवेदन किया है।
पूरे प्रदेश में जयपुर जिले का कोटा सबसे बड़ा तय किया गया है। यहां से 4,905 बुजुर्गों को तीर्थाटन का अवसर मिलेगा। इनमें 4,379 रेल मार्ग से और 526 हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे। जयपुर जिले से कुल 11,378 फॉर्म भरे गए, जिनमें 18,423 वरिष्ठ नागरिकों ने अलग-अलग तीर्थ यात्राओं के लिए आवेदन किया है। औसतन हर तीसरे बुजुर्ग को ही इस बार अवसर मिल पाएगा। इसके विपरीत सलूंबर जिले से मात्र 463 वरिष्ठजन कोटा तय किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम है।
रेल मार्ग से यात्रा करने वाले बुजुर्गों में रामेश्वरम-मदुरई सबसे पहली पसंद रही है। इसके बाद जगन्नाथपुरी-कोणार्क और गंगासागर की यात्रा को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। बिहार शरीफ को वरिष्ठजनों ने सबसे कम पसंद किया। यह प्राथमिकताएं बताती हैं कि दक्षिण और पूर्व भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल वरिष्ठ नागरिकों के बीच कितने लोकप्रिय हैं।
देवस्थान विभाग की ओर से जिलेवार कोटे के आधार पर 25 से 29 अगस्त तक लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री कलेक्टर, एसपी, जिला परिषद सीईओ और चिकित्सा एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी निकालेंगे। चयनित वरिष्ठ नागरिकों की पहली ट्रेन एक सितंबर को रवाना होगी। विभाग ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।
देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त रतन योगी के अनुसार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।