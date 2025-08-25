Lottery: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की आज निकलेगी लॉटरी, पशुपतिनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह

पूरे प्रदेश में जयपुर जिले का कोटा सबसे बड़ा तय किया गया है। यहां से 4,905 बुजुर्गों को तीर्थाटन का अवसर मिलेगा। इनमें 4,379 रेल मार्ग से और 526 हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे। जयपुर जिले से कुल 11,378 फॉर्म भरे गए, जिनमें 18,423 वरिष्ठ नागरिकों ने अलग-अलग तीर्थ यात्राओं के लिए आवेदन किया है। औसतन हर तीसरे बुजुर्ग को ही इस बार अवसर मिल पाएगा। इसके विपरीत सलूंबर जिले से मात्र 463 वरिष्ठजन कोटा तय किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम है।