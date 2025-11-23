Chittorgarh: रोडवेज का सुधार मॉडल; बस चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, 150 निरीक्षण प्रति माह की शर्त

राजस्थान पथ परिवहन निगम की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2023 में रोडवेज की करीब 3500 बसों में जीपीएस आधारित पैनिक बटन लगाए गए थे। इसमें बटन दबाने पर सीधा सिग्नल निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम और संबंधित डिपो तक पहुंचना था, जिससे पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब हाल यह है कि कई बसों में बटन दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। रोडवेज अधिकारी ने बताया कि सिस्टम की मॉनिटरिंग ही बंद है। बजट और मेंटेनेंस की कमी के कारण ये काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है।