राजस्थान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर बिखर गया खून, विरोध में आज 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार

भाजपा नेता रमेशचंद्र ईनाणी (फोटो- पत्रिका)
BJP leader murder: चित्तौड़गढ़ में सिटी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह कूरियर संचालक व भाजपा नेता पर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी थी। गोली भाजपा नेता की पीठ से आर-पार निकल गई। उन्हें गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। जहां शाम करीब साढ़े छह बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मौके पर गोलियों के तीन खोखे पड़े हुए मिले।
बता दें कि चित्तौड़गढ़ में कुछ ही दिनों में फायरिंग की दूसरी बार हुई घटना ने आमजन को दहशत में डाल दिया है। मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के पास कूरियर व प्रॉपर्टी व्यवसायी तथा भाजपा नेता रमेशचन्द्र ईनाणी पर बहुत पास से फायरिंग की गई। गोली लगते ही ईनाणी स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। उनके जूते खुल गए और सड़क पर खून बिखर गया। गोली लगने से उनका लीवर पेट में ही डैमेज हो गया। शाम को उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार, कृष्णा नगर चामटी खेड़ा रोड निवासी रमेशचन्द्र ईनाणी (60) अपने घर से राणा सांगा मार्केट स्थित अपने कार्यालय ईनाणी कूरियर सर्विस पर जा रहे थे। बाइक सवार एक संदिग्ध युवक उनका पीछा कर रहा था। जो फायरिंग करने से पहले नई पुलिया स्थित एक शराब की दुकान के पास बिना हेलमेट बाइक के पास खड़ा नजर आया था।
संभवत: वह ईनाणी के उधर से गुजरने का इंतजार कर रहा था। ईनाणी स्कूटी पर जैसे ही सिटी पेट्रोल पंप के निकट पहुंचे। तभी बाइक सवार संदिग्ध बदमाश ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक किया और सुबह करीब 11.29 बजे ईनाणी पर एक के बाद एक तीन फायर कर दिए।
एक गोली ईनाणी की पीठ पर लगी, जो आर-पार होकर शर्ट में फंस गई। दूसरी गोली उनके पैर पर लगी और तीसरी गोली पास से निकल गई। तीनों गोलियों के खोखे मौके पर पड़े हुए मिले। गोली लगते ही वह स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए और वहां खून बिखर गया। फायरिंग के बाद आरोपी बाइक सहित अप्सरा टॉकिज मार्ग की तरफ भाग छूटा। आसपास के लोगों ने ईनाणी को सांवलियाजी अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया।
चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान के अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि भाजपा नेता व कूरियर व्यवसायी रमेशचन्द्र ईनाणी की हत्या के विरोध में बुधवार को दोपहर बारह बजे तक प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें ईनाणी की हत्या क्यों की गई और किसके कहने पर की गई, इसका खुलासा करने की मांग की जाएगी। व्यापारी सुबह साढ़े नौ बजे गोल प्याऊ पर एकत्रित होंगे। जहां से ज्ञापन देने कलक्ट्रेट जाएंगे।
पुलिस का कयास यह भी है कि पिछले पांच-सात दिन से आरोपी ने ईनाणी के घर से ऑफिस के बीच रैकी भी की होगी। हालांकि, इसका पूरा खुलासा आरोपी से पूछताछ के बाद ही हो पाएगा।
ईनाणी को जब सांवलियाजी अस्पताल ले जाया गया तो वहां प्राथमिक उपचार के लिए जैसे ही उनका शर्ट खोला गया तो पीठ से आर-पार होकर आगे की तरफ शर्ट में आकर अटकी गोली नीचे गिरी। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। जानकारी मिलते ही विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या, श्रवण सिंह राव, गौरव त्यागी, राजन माली, ओमप्रकाश शर्मा, शैलेन्द्र झंवर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ईनाणी के परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे।
अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। इधर, प्राथमिक उपचार के बाद ईनाणी को उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में शाम को साढ़े छह बजे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गोली लगने से उनका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि ईनाणी वर्ष 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं।
विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या ने बताया कि घटना से पहले ईनाणी नाले व सड़क निर्माण का काम करवाने की बात करने के लिए सुबह उनकी जनसुनवाई में आए थे। जहां करीब आधा-पौन घंटा रुके भी थे। इसके बाद वह अपने घर चले गए और घर से कूरियर ऑफिस के लिए रवाना हुए थे।
