राजस्थान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर बिखर गया खून, विरोध में आज 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार

बता दें कि चित्तौड़गढ़ में कुछ ही दिनों में फायरिंग की दूसरी बार हुई घटना ने आमजन को दहशत में डाल दिया है। मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के पास कूरियर व प्रॉपर्टी व्यवसायी तथा भाजपा नेता रमेशचन्द्र ईनाणी पर बहुत पास से फायरिंग की गई। गोली लगते ही ईनाणी स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। उनके जूते खुल गए और सड़क पर खून बिखर गया। गोली लगने से उनका लीवर पेट में ही डैमेज हो गया। शाम को उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।