Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर बिखर गया खून, विरोध में आज 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार

चित्तौड़गढ़ शहर के सिटी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह भाजपा नेता रमेशचंद्र ईनाणी (60) पर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली ईनाणी की पीठ में लगी और आर-पार निकल गई। उन्हें गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। जहां उन्होंने शाम करीब साढ़े छह बजे दम तोड़ दिया।

3 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

Nov 12, 2025

Chittorgarh BJP leader Rameshchandra Inani shot dead

भाजपा नेता रमेशचंद्र ईनाणी (फोटो- पत्रिका)

BJP leader murder: चित्तौड़गढ़ में सिटी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह कूरियर संचालक व भाजपा नेता पर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी थी। गोली भाजपा नेता की पीठ से आर-पार निकल गई। उन्हें गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। जहां शाम करीब साढ़े छह बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मौके पर गोलियों के तीन खोखे पड़े हुए मिले।

बता दें कि चित्तौड़गढ़ में कुछ ही दिनों में फायरिंग की दूसरी बार हुई घटना ने आमजन को दहशत में डाल दिया है। मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के पास कूरियर व प्रॉपर्टी व्यवसायी तथा भाजपा नेता रमेशचन्द्र ईनाणी पर बहुत पास से फायरिंग की गई। गोली लगते ही ईनाणी स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। उनके जूते खुल गए और सड़क पर खून बिखर गया। गोली लगने से उनका लीवर पेट में ही डैमेज हो गया। शाम को उदयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, कृष्णा नगर चामटी खेड़ा रोड निवासी रमेशचन्द्र ईनाणी (60) अपने घर से राणा सांगा मार्केट स्थित अपने कार्यालय ईनाणी कूरियर सर्विस पर जा रहे थे। बाइक सवार एक संदिग्ध युवक उनका पीछा कर रहा था। जो फायरिंग करने से पहले नई पुलिया स्थित एक शराब की दुकान के पास बिना हेलमेट बाइक के पास खड़ा नजर आया था।

संभवत: वह ईनाणी के उधर से गुजरने का इंतजार कर रहा था। ईनाणी स्कूटी पर जैसे ही सिटी पेट्रोल पंप के निकट पहुंचे। तभी बाइक सवार संदिग्ध बदमाश ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक किया और सुबह करीब 11.29 बजे ईनाणी पर एक के बाद एक तीन फायर कर दिए।

एक गोली ईनाणी की पीठ पर लगी, जो आर-पार होकर शर्ट में फंस गई। दूसरी गोली उनके पैर पर लगी और तीसरी गोली पास से निकल गई। तीनों गोलियों के खोखे मौके पर पड़े हुए मिले। गोली लगते ही वह स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए और वहां खून बिखर गया। फायरिंग के बाद आरोपी बाइक सहित अप्सरा टॉकिज मार्ग की तरफ भाग छूटा। आसपास के लोगों ने ईनाणी को सांवलियाजी अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया।

आज बारह बजे तक बंद रहेंगे बाजार

चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान के अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि भाजपा नेता व कूरियर व्यवसायी रमेशचन्द्र ईनाणी की हत्या के विरोध में बुधवार को दोपहर बारह बजे तक प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें ईनाणी की हत्या क्यों की गई और किसके कहने पर की गई, इसका खुलासा करने की मांग की जाएगी। व्यापारी सुबह साढ़े नौ बजे गोल प्याऊ पर एकत्रित होंगे। जहां से ज्ञापन देने कलक्ट्रेट जाएंगे।

रेकी होने का भी कयास

पुलिस का कयास यह भी है कि पिछले पांच-सात दिन से आरोपी ने ईनाणी के घर से ऑफिस के बीच रैकी भी की होगी। हालांकि, इसका पूरा खुलासा आरोपी से पूछताछ के बाद ही हो पाएगा।

शर्ट खोलते ही गिरी गोली

ईनाणी को जब सांवलियाजी अस्पताल ले जाया गया तो वहां प्राथमिक उपचार के लिए जैसे ही उनका शर्ट खोला गया तो पीठ से आर-पार होकर आगे की तरफ शर्ट में आकर अटकी गोली नीचे गिरी। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। जानकारी मिलते ही विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या, श्रवण सिंह राव, गौरव त्यागी, राजन माली, ओमप्रकाश शर्मा, शैलेन्द्र झंवर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ईनाणी के परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। इधर, प्राथमिक उपचार के बाद ईनाणी को उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में शाम को साढ़े छह बजे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गोली लगने से उनका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि ईनाणी वर्ष 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं।

घटना से पहले नाले की समस्या को लेकर विधायक से मिले

विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या ने बताया कि घटना से पहले ईनाणी नाले व सड़क निर्माण का काम करवाने की बात करने के लिए सुबह उनकी जनसुनवाई में आए थे। जहां करीब आधा-पौन घंटा रुके भी थे। इसके बाद वह अपने घर चले गए और घर से कूरियर ऑफिस के लिए रवाना हुए थे।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur Amyra Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 07:49 am

Published on:

12 Nov 2025 07:27 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर बिखर गया खून, विरोध में आज 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

BJP leader
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: विवाह के बाद पहचान का संकट,मतदाता सूची में अब अपने पीहर की कुंडली तलाश रहीं महिलाएं

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: बेटी के जन्मदिन पर मंगाई थी नमकीन, दुकानदार ने लूटी अस्मत, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हाईवे पर चलती कार में लपटें उठीं, नोटों की गड्डियां बनी राख, नोटों के साथ जले राज़

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh Murder: 2 साल के मासूम की मां ने गला घोंटकर की हत्या, पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

Chittorgarh Murder
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.