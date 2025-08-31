Rajasthan : बिजली उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर, अजमेर डिस्कॉम अब साल में 6 बार करेगा मेटिनेंस

Rajasthan : अजमेर डिस्कॉम की ओर से अब बिजली के उपकरणों का रख-रखाव हर दो माह में किया जाएगा, जबकि पहले यह साल में दो ही बार होता था। इससे ट्रीपिंग में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से घरों तक निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। डिस्कॉम की ओर से पहले गर्मी से पहले और दीपावली से पहले बिजली के उपकरणों का रख-रखाव किया जाता था। लेकिन अब डिस्कॉम की ओर से नवाचार करते हुए साल में छह बार मेटिनेंस किया जाएगा।
अजमेर डिस्कॉम की ओर से इसके लिए सभी एसई को पत्र भी जारी किया गया है। इसके तहत फीडर इंचार्ज हर दो माह में पेट्रोलिंग कर इसकी रिपोर्ट जेईएन को देंगे। पेट्रोलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त कमजोर तारों की सूचना, लटके बिजली के तारों की सूचना, तारों से बीच से गुरजने वाली टहनियों, ट्रांसफार्मर की सूचना, विद्युत भार सहित जीएसएस पर उपकरण आदि के रख-रखाव की सूचना जेईएन को दी जाएगी।
वह उक्त सूचना को एईएन को देकर उसके मेटिनेंस (रख-रखाव) आदि के शटडाउन एवं उपकरण आदि की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद उनका रख-रखाव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को हर दो माह में करना होगा।
इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी और बारिश एवं विद्युत भार बढ़ने पर होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दीपावली से पहले और गर्मी से पहले कई घंटों का शटडाउन लेकर उपकरणों का मेटिंनेंस किया जाता था इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती थी।
डिस्कॉम की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब हर दो माह में मेटिनेंस किया जाएगा। फीडर इंचार्ज जेईएन को रिपोर्ट देगा। इसके बाद उसका रख-रखाव किया जाएगा।
आर.एस.यादव, एसई एवीवीएनएल चित्तौड़गढ़