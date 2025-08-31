Rajasthan : बिजली उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर, अजमेर डिस्कॉम अब साल में 6 बार करेगा मेटिनेंस

Rajasthan : अजमेर डिस्कॉम की ओर से अब बिजली के उपकरणों का रख-रखाव हर दो माह में किया जाएगा, जबकि पहले यह साल में दो ही बार होता था। इससे ट्रीपिंग में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से घरों तक निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। डिस्कॉम की ओर से पहले गर्मी से पहले और दीपावली से पहले बिजली के उपकरणों का रख-रखाव किया जाता था। लेकिन अब डिस्कॉम की ओर से नवाचार करते हुए साल में छह बार मेटिनेंस किया जाएगा।