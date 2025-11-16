Good News: खुद के खर्च पर की है सिंधु दर्शन यात्रा; तो अब सरकार देगी 15 हजार की सहायता, इस तिथि तक करें आवेदन

सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रियों को 15 हजार रुपए की सहायता, पत्रिका फोटो
Sindhu Darshan Yatra: देवस्थान विभाग की सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थयात्रियों को 15 हजार रुपए प्रति यात्री तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत आवेदक को आगामी 31 दिसबर तक संबंधित सहायक देवस्थान विभाग कार्यालय में लिखित आवेदन करना होगा। राजस्थान के लगभग 200 तीर्थ यात्रियों को सहायता राशि मिलेगी।
सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा योजना का लाभ न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र का राजस्थान का मूल निवासी ले सकता है। देवस्थान विभाग की ओर से इस तीर्थयात्रा पर अधिकतम 15 हजार रुपए प्रति तीर्थयात्री की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इस यात्रा के लिए आर्थिक सहायता का लाभ प्रदेश के 200 तीर्थयात्रियों को प्रदान किया जाता है। इससे अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी के माध्यम किया जाता है। सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा योजना लेह-लद्दाख में सिन्धु नदी तक यात्रा का कार्यक्रम है। यहां सामान्यत: गुरू पूर्णिमा के निकट जून माह के दौरान 3 दिन तक सिन्धु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य यात्रियों को देश के उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में सिन्धु संस्कृति से परिचित कराना है। सिन्धु दर्शन उत्सव सिंधु नदी और सैंधव संस्कृति का उत्सव है। यह सांप्रदायिक सद्भाव और भारत की एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है।
- आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष हो व राजस्थान का मूल निवासी हो।
- यात्रा स्वयं के स्तर से लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन तक करनी होगी।
- वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीद आदि) पेश करना होगा।
- यात्रा पर हुए व्यय में अधिकतम 15 हजार प्रति यात्री देवस्थान विभाग देगा।
- अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र यात्री को दावा तय प्रपत्र में ऑनलाइन/ऑफलाइन करना है
- यात्री संख्या अधिक होने पर लॉटरी निकालने का प्रावधान है
- लॉटरी में चयन होने पर पति-पत्नी दोनों अनुदान के पात्र होंगे।
- एक परिवार से अधिकतम 3 जनों को अनुदान के लिए पात्र माना जाता है।
- यात्रा में अनुदान जीवनकाल में एक ही यात्रा के लिए एक बार ही देय होगा।
- योजना की जानकारी, आवेदन-पत्र और कार्यालय सूची देवस्थान की वेबसाइट पर।
