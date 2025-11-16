Good News: खुद के खर्च पर की है सिंधु दर्शन यात्रा; तो अब सरकार देगी 15 हजार की सहायता, इस तिथि तक करें आवेदन

- आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष हो व राजस्थान का मूल निवासी हो।

- यात्रा स्वयं के स्तर से लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन तक करनी होगी।

- वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीद आदि) पेश करना होगा।

- यात्रा पर हुए व्यय में अधिकतम 15 हजार प्रति यात्री देवस्थान विभाग देगा।

- अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र यात्री को दावा तय प्रपत्र में ऑनलाइन/ऑफलाइन करना है

- यात्री संख्या अधिक होने पर लॉटरी निकालने का प्रावधान है

- लॉटरी में चयन होने पर पति-पत्नी दोनों अनुदान के पात्र होंगे।

- एक परिवार से अधिकतम 3 जनों को अनुदान के लिए पात्र माना जाता है।

- यात्रा में अनुदान जीवनकाल में एक ही यात्रा के लिए एक बार ही देय होगा।

- योजना की जानकारी, आवेदन-पत्र और कार्यालय सूची देवस्थान की वेबसाइट पर।