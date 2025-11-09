Rajasthan: बेटी के जन्मदिन पर मंगाई थी नमकीन, दुकानदार ने लूटी अस्मत, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम ने बताया कि पीड़ित महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी गांधी नगर निवासी संजय पुत्र प्रभुलाल पटवा ने उसस बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बना लिए। आरोपी अब पीड़िता को ब्लेकमैल कर रहा है। रिपोर्ट में बताया है कि गत 24 सितंबर को महिला ने पुत्री का जन्मदिन होने से श्रीजी नमकीन पर कॉल कर तीस किलो नमकीन की आवश्यकता बताई। दुकानदार संजय पटवा ने फोन उठाया, जिसने खुद को महिला के पति का मित्र होना बताया। आरोपी ने अगले दिन महिला को उसके घर के बाहर पहुंचकर फोन किया।