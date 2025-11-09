Rajasthan: बेटी के जन्मदिन पर मंगाई थी नमकीन, दुकानदार ने लूटी अस्मत, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो एआइ
चित्तौड़गढ़ शहर में एक महिला को उसकी बेटी के जन्मदिन पर नमकीन मंगवाना महंगा पड़ा। नमकीन व्यवसायी ने घर पहुंचकर महिला की अस्मत लूटी और बाद में अश्लील वीडियो बनाकर उन्हे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करता रहा। अब महिला ने कोतवाली थाने में नमकीन व्यवसायी के खिलाफ बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया है।
कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम ने बताया कि पीड़ित महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी गांधी नगर निवासी संजय पुत्र प्रभुलाल पटवा ने उसस बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बना लिए। आरोपी अब पीड़िता को ब्लेकमैल कर रहा है। रिपोर्ट में बताया है कि गत 24 सितंबर को महिला ने पुत्री का जन्मदिन होने से श्रीजी नमकीन पर कॉल कर तीस किलो नमकीन की आवश्यकता बताई। दुकानदार संजय पटवा ने फोन उठाया, जिसने खुद को महिला के पति का मित्र होना बताया। आरोपी ने अगले दिन महिला को उसके घर के बाहर पहुंचकर फोन किया।
आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और उसके पति से मिलने की बात कही। महिला ने गेट खोल कर पति के बाहर होने की बात कही तो आरोपी पानी पीने के बहाने घर में घुस गया और महिला से बलात्कार कर अश्लील वीडियो भी बना लिए। आरोपी पीड़िता को वायरल की धमकी देकर फोन पर अश्लील बातें करने लगा घर आकर बलात्कार भी किया। पुलिस ने अब पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
