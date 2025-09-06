Sawariya Seth Mandir: 7 सितंबर को सांवलिया सेठ के नहीं होंगे दर्शन, इस वजह से बंद रहेंगे

Sawariya Seth Mandir: मंडफिया (चित्तौड़गढ़): श्रीसंवलियाजी सेठ मंदिर में पूर्णिमा के दिन यानी 7 सितंबर 2025 को चंद्रग्रहण की वजह से दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन बंद रखे जाएंगे। मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार, ग्रहण काल में मंदिर की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।