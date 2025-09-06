Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Sawariya Seth Mandir: 7 सितंबर को सांवलिया सेठ के नहीं होंगे दर्शन, इस वजह से बंद रहेंगे

Sawariya Seth Mandir: पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर को चंद्रग्रहण के कारण श्रीसांवलियाजी सेठ मंदिर के पट दोपहर 12 बजे के बाद बंद रहेंगे। मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि चंद्रग्रहण के कारण यह फैसला किया है।

चित्तौड़गढ़

Arvind Rao

Sep 06, 2025

Snwaliyaji Seth Mandir Chittaurgarh
Snwaliyaji Seth Mandir Chittaurgarh (Patrika Photo)

Sawariya Seth Mandir: मंडफिया (चित्तौड़गढ़): श्रीसंवलियाजी सेठ मंदिर में पूर्णिमा के दिन यानी 7 सितंबर 2025 को चंद्रग्रहण की वजह से दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन बंद रखे जाएंगे। मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार, ग्रहण काल में मंदिर की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।


बता दें कि यह व्यवस्था चौबीस घंटे पहले से ग्रहण की अशुभता से बचने के उद्देश्य से अपनाई गई है। अत: भक्तगण 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और किसी को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

image


इस वजह से बंद रहेंगे दर्शन


चंद्रग्रहण रात 9:58 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की रात 1:26 बजे तक रहेगा, जैसा की धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि ग्रहणकाल में मंदिर में अशुभ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण दर्शन बंद करने की व्यवस्था की गई है।


ग्रहण समाप्त होने के उपरांत मंदिर परिसर की शुद्धिकरण (साफ-सफाई) की जाएगी, ताकि पवित्रता और श्रद्धा का माहौल लौट सके। इसके बाद 8 सितंबर को सुबह मंगला आरती के साथ दर्शन फिर से प्रारंभ हो जाएंगे।

Updated on:

06 Sept 2025 10:32 am

Published on:

06 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Sawariya Seth Mandir: 7 सितंबर को सांवलिया सेठ के नहीं होंगे दर्शन, इस वजह से बंद रहेंगे

पत्रिका कनेक्ट