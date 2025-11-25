Rajasthan Stone Park: राजस्थान के 4 जिलों को स्टोन पार्क की सौगात, उद्योग को लगेंगे पंख; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

निम्बाहेड़ा के गांव सांकरिया में बनेगा स्टोन पार्क, पत्रिका फोटो
Stone Park to be built in Nimbahera: चित्तौड़गढ़। जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में स्टोन पार्क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। करीब 9 हेक्टेयर में स्टोन पार्क बनेगा। रीको ने निम्बाहेड़ा नगर परिषद में करीब 7 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब जमीन पर कब्जा लेकर नक्शा आदि बनवाया जाएगा। स्टोन पार्क बनने से निम्बाहेड़ा स्टोन उद्योग को पंख लगेंगे और निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के अलावा दौसा, बूंदी और कोटा जिले में भी स्टोन पार्क प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।
राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में चित्तौड़गढ़ जिले में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी। इस पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड (रीको) के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में जमीन का मौका मुआयना कर स्टोन पार्क के लिए उपयुक्त बताया। इस पर जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को भेजा। स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर निम्बाहेड़ा नगर परिषद की ओर से स्टोन पार्क के लिए जमीन आवंटन के लिए रीको को 6,99,78,960 रुपए का डिमांड नोट जारी किया गया।
रीको की ओर से डिमांड राशि नगर परिषद निम्बाहेड़ा को जमा करा दी गई है। अब नगर परिषद रीको को लीज जारी करेगी, इसके पश्चात आवंटित जमीन पर रीको कब्जा लेगा। रीको की ओर से उक्त जमीन पर सर्वे आदि कर प्लानिंग के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से डवलमेंट के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर प्लॉट काटे जाएंगे। इसके बाद भूखण्डों का ऑक्शन करने आदि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
निम्बाहेड़ा में रीको का इंडस्ट्रीयल एरिया बना हुआ है। इसमें 150 से अधिक इंडस्ट्रीज लगी हुई है। इसमें से अधिकांश निम्बाहेड़ा से निकलने वाले निम्बाहेड़ा स्टोन की प्रोसेसिंग यूनिट है। स्थिति यह है कि यहां पर रीको के अधिकतर प्लॉट बिक चुके हैं, इसके बावजूड डिमांड बनी हुई है। ऐसे में स्टोन पार्क के बनने से नई इंडस्ट्रीज लगेगी और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व गांव सांकरिया की आराजी नबर 654 रकबा 11.54 हेक्टयर चारागाह भूमि में से 9 हेक्टेयर जमीन स्टोन पार्क के लिए आवंटित की गई है। उक्त जमीन के ऑक्शन आदि के बाद यहां पर स्टोन प्रोसेसिंग के प्लांट आदि लगेंगे। इससे नए उद्योग लगाने में आसानी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
निम्बाहेड़ा स्टोन का उपयोग सीमेंट बनाने, फर्श बनाने एवं सजावटी सामान बनाने में उपयोग होता है। निम्बाहेड़ा स्टोन पूरे भारत में भेजा जाता है, सर्वाधिक डिमांड गुजरात में है। जानकारों की मानें तो इस पत्थर का निर्यात अमरीका, यूके, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी किया जाता है। इसमें चूना पत्थर की प्रचुरता होने के कारण निम्बाहेड़ा में कई सीमेंट संयंत्र लगे हुए हैं। इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल के रूप में भी होता है।
निम्बाहेड़ा के राजस्व गांव सांकरिया में 9 हेक्टेयर में स्टोन पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। नगर परिषद की ओर से करीब 7 करोड़ की डिमांड दी थी, उसे जमा करा दिया गया है। अब जमीन पर कब्जा लेकर प्लानिंग आदि कराई जाएगी। इसके बाद ही प्लॉट आदि के ऑक्शन होंगे।
संदीप पंवार, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़
