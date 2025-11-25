Rajasthan Stone Park: राजस्थान के 4 जिलों को स्टोन पार्क की सौगात, उद्योग को लगेंगे पंख; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में चित्तौड़गढ़ जिले में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी। इस पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड (रीको) के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में जमीन का मौका मुआयना कर स्टोन पार्क के लिए उपयुक्त बताया। इस पर जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को भेजा। स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर निम्बाहेड़ा नगर परिषद की ओर से स्टोन पार्क के लिए जमीन आवंटन के लिए रीको को 6,99,78,960 रुपए का डिमांड नोट जारी किया गया।