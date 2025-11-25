Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Rajasthan Stone Park: राजस्थान के 4 जिलों को स्टोन पार्क की सौगात, उद्योग को लगेंगे पंख; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ समेत कोटा, बूंदी और दौसा जिले में स्टोन पार्क प्रस्तावित हैं। इससे स्टोन उद्योग को पंख लगने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

3 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

image

हिमांशु धवल

Nov 25, 2025

निम्बाहेड़ा के गांव सांकरिया में बनेगा स्टोन पार्क, पत्रिका फोटो

Stone Park to be built in Nimbahera: चित्तौड़गढ़। जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में स्टोन पार्क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। करीब 9 हेक्टेयर में स्टोन पार्क बनेगा। रीको ने निम्बाहेड़ा नगर परिषद में करीब 7 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब जमीन पर कब्जा लेकर नक्शा आदि बनवाया जाएगा। स्टोन पार्क बनने से निम्बाहेड़ा स्टोन उद्योग को पंख लगेंगे और निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के अलावा दौसा, बूंदी और कोटा जिले में भी स्टोन पार्क प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।

सरकार की बजट घोषणा

राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में चित्तौड़गढ़ जिले में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी। इस पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड (रीको) के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में जमीन का मौका मुआयना कर स्टोन पार्क के लिए उपयुक्त बताया। इस पर जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को भेजा। स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर निम्बाहेड़ा नगर परिषद की ओर से स्टोन पार्क के लिए जमीन आवंटन के लिए रीको को 6,99,78,960 रुपए का डिमांड नोट जारी किया गया।

रीको की ओर से डिमांड राशि नगर परिषद निम्बाहेड़ा को जमा करा दी गई है। अब नगर परिषद रीको को लीज जारी करेगी, इसके पश्चात आवंटित जमीन पर रीको कब्जा लेगा। रीको की ओर से उक्त जमीन पर सर्वे आदि कर प्लानिंग के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से डवलमेंट के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर प्लॉट काटे जाएंगे। इसके बाद भूखण्डों का ऑक्शन करने आदि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

निम्बाहेड़ा में 150 से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट

निम्बाहेड़ा में रीको का इंडस्ट्रीयल एरिया बना हुआ है। इसमें 150 से अधिक इंडस्ट्रीज लगी हुई है। इसमें से अधिकांश निम्बाहेड़ा से निकलने वाले निम्बाहेड़ा स्टोन की प्रोसेसिंग यूनिट है। स्थिति यह है कि यहां पर रीको के अधिकतर प्लॉट बिक चुके हैं, इसके बावजूड डिमांड बनी हुई है। ऐसे में स्टोन पार्क के बनने से नई इंडस्ट्रीज लगेगी और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

यहां पर भी बन रहे स्टोन पार्क

  • बूंदी: कांचवाल गांव में 47.07 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टोन पार्क विकसित किया जा रहा है।
  • दौसा: सिकंदरा में एक स्टोन पार्क स्थापित किया गया है। इसकी प्रोसेस जारी है।
  • कोटा: मंडाना में भी स्टोन पार्क बनाने की कार्रवाई जारी है।

11.54 हेक्टेयर में से नौ हेक्टेयर भूमि आवंटित

राजस्व गांव सांकरिया की आराजी नबर 654 रकबा 11.54 हेक्टयर चारागाह भूमि में से 9 हेक्टेयर जमीन स्टोन पार्क के लिए आवंटित की गई है। उक्त जमीन के ऑक्शन आदि के बाद यहां पर स्टोन प्रोसेसिंग के प्लांट आदि लगेंगे। इससे नए उद्योग लगाने में आसानी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड

निम्बाहेड़ा स्टोन का उपयोग सीमेंट बनाने, फर्श बनाने एवं सजावटी सामान बनाने में उपयोग होता है। निम्बाहेड़ा स्टोन पूरे भारत में भेजा जाता है, सर्वाधिक डिमांड गुजरात में है। जानकारों की मानें तो इस पत्थर का निर्यात अमरीका, यूके, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी किया जाता है। इसमें चूना पत्थर की प्रचुरता होने के कारण निम्बाहेड़ा में कई सीमेंट संयंत्र लगे हुए हैं। इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल के रूप में भी होता है।

नगर परिषद में जमा कराई डिमांड राशि

निम्बाहेड़ा के राजस्व गांव सांकरिया में 9 हेक्टेयर में स्टोन पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। नगर परिषद की ओर से करीब 7 करोड़ की डिमांड दी थी, उसे जमा करा दिया गया है। अब जमीन पर कब्जा लेकर प्लानिंग आदि कराई जाएगी। इसके बाद ही प्लॉट आदि के ऑक्शन होंगे।
संदीप पंवार, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 10:08 am

Published on:

25 Nov 2025 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan Stone Park: राजस्थान के 4 जिलों को स्टोन पार्क की सौगात, उद्योग को लगेंगे पंख; खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: रोडवेज का सुधार मॉडल; बस चेकिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, 150 निरीक्षण प्रति माह की शर्त

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: वंदे भारत ट्रेन को ​क्लीयरेंस, इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें 10 दिसंबर तक आंशिक रद्द- डायवर्ट

चित्तौड़गढ़

Chittor Crime: पहले गमछे में गांठें लगाई, फिर कर दिया कांड, हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक गए बदमाश

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: सांवलिया सेठ मंदिर का खोला भंडार, पहले दिन 12.35 करोड़ की गणना

चित्तौड़गढ़

रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा: दो महीने बाद खुली सांवलिया सेठ की तिजोरी, पहले चरण में 12.35 करोड़ की गिनती

Chittorgarh Sanwariya Seth Mandir
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.