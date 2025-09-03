राजस्थान के इस कस्बे की गुलाल से अट गई सडक़ें, हर जगह गूंजा जय हो सांवलिया सेठ की…पढ़े पूरी खबर

चित्तौडगढ़़. सुविख्यात कृष्णधाम श्रीसांवलियाजी में मंगलवार को भगवान श्रीसांवलिया सेठ की पूजा-अर्चना के व शोभायात्रा के साथ ही तीन दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले आगाज हो गया। मंदिर परिसर में वैदिक विद्यालय के आचार्य एवं बटुकों के मंत्रोच्चार व शंखनाद के मध्य गणपति वंदना के साथ मेले की शुरुआत हुई। मंदिर के ओसरा पुजारी एवं अन्य पुजारियों की ओर से भगवान श्री सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप की पारंपरिक पूजा-अर्चना कर उन्हें छोटे बेवाण में विराजित किया गया। शंखनाद और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच भगवान को काष्ठ रथ में विराजमान किया गया। शोभायात्रा बैण्ड बाजों, झांकियों व गुलाल व पुष्प वर्षा के साथ पारंपरिक मार्ग से नगर भ्रमण पर निकलकर पुन: मुख्य मंदिर पहुंची, जहां आतिशबाजी के रंगीन नजारों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मेले के प्रथम दिन तेजा दशमी पर्व पर भगवान श्री सांवलिया सेठ की शोभायात्रा मंदिर प्रांगण से दोपहर दो बजे प्रारंभ हुई। शोभायात्रा में सजे धजे घोड़े, ऊंट व हाथी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। इन पर केसरिया पोशाकों में बैठे पुजारी गुलाल उड़ा रहे थे। शोभायात्रा में बैंड बाजे, ढोल, मांदल एवं हारमोनियम की धुनों पर भक्त नाचते गाते भगवान श्री सांवलिया सेठ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर सर्वत्र वातावरण कृष्ण भक्ति में ओत-प्रोत हो गया। शोभायात्रा में कस्बे के विभिन्न विद्यालयों की देव रूपी झांकियां शामिल थीं। शोभायात्रा मंदिर परिसर से शिव मंदिर चौक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रीसांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए। इसके बाद शोभायात्रा गढ़ी देवर के सामने से गुजरते हुए कबूतर खाना, ब्रह्मपुरी मोहल्ला मोहल्ला एवं सदर बाजार होती हुई रात्रि 8 बजे पुन: मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा के मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद मंदिर के मुख्य सिंहद्वार के सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी हुई।