Chittorgarh: चंदा जोड़कर ग्रामीणों ने भगाए मच्छर, बजट डकार गए अफसर, आरोग्य मंदिरों की कागजों में ब्रांडिंग चमकी

इस पूरे मामले में जब बीसीएमओ डॉ. लोकेश जिंगोनिया से सवाल किया गया, तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई पेश की। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

दवाइयां आ चुकी हैं और रंग-रोगन का काम भी चल रहा है, जो एक-दो दिन में फाइनल हो जाएगा। दवाइयां ब्लॉक में प्राप्त होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई है। भुगतान में जल्दबाजी इसलिए हुई क्योंकि मार्च क्लोजिंग के बाद बजट लैप्स हो जाता और भुगतान नहीं हो पाता।

-डॉ. लोकेश जिंगोनिया, बीसीएमओ, डूंगला