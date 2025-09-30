Churu News: बाप-बेटे पर किया था जानलेवा हमला, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा; भुगतना होगा इतना जुर्माना

कोर्ट में यह मामला 22 अगस्त, 2022 को रजिस्टर किया गया। इस मामले में बाल अपचारी के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड, चूरू के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए तथा साक्ष्यों और दस्तावेजों के गहन अध्ययन के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने आरोपी सोहेल थीम (24) पुत्र महबूब थीम निवासी वार्ड 25 व्यापारियों का मोहल्ला चूरू, सुमित बोहित (22) पुत्र नवीन कुमार निवासी वार्ड संख्या 35 गांधी कॉलोनी चूरू तथा सोनू समीर उर्फ सोनू शूटर (25) वार्ड 17 भारत गैस एजेंसी भरतीय अस्पताल रोड चूरू को धारा 307/34 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।