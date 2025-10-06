चूरू में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस की टक्कर से जीप के परखच्चे उड़े, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

एक्सीडेंट के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त जीप (फोटो-पत्रिका)
चूरू। जिले के राजलदेसर में सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब जीप में सवार पिता-पुत्र रिश्तेदारी में जाने के लिए गांव से निकले थे।
पुलिस के अनुसार, दस्सूसर गांव निवासी मदन सिंह पुत्र शोभसिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके 80 वर्षीय चाचा विशाल सिंह राजपूत अपने 50 वर्षीय पुत्र मदन सिंह के साथ जीप में सवार होकर झुंझुनू जिले के राजियासर गांव जा रहे थे। करीब सुबह 10:30 बजे जब वे राजलदेसर सरकारी महाविद्यालय के पास पहुंचे, तभी रतनगढ़ की ओर से आ रही राजस्थान लोक सेवा परिवहन की बस ने तेज गति व लापरवाही से जीप को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप हाईवे से करीब 50 फीट दूर झाड़ियों में जाकर कीकर के पेड़ से जा टकराई। हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए और 50 वर्षीय मदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पिता विशाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को राजलदेसर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद विशाल सिंह को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया।
पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर बस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार में हादसे के बाद मातम का माहौल है।
