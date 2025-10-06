चूरू में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस की टक्कर से जीप के परखच्चे उड़े, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार, दस्सूसर गांव निवासी मदन सिंह पुत्र शोभसिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके 80 वर्षीय चाचा विशाल सिंह राजपूत अपने 50 वर्षीय पुत्र मदन सिंह के साथ जीप में सवार होकर झुंझुनू जिले के राजियासर गांव जा रहे थे। करीब सुबह 10:30 बजे जब वे राजलदेसर सरकारी महाविद्यालय के पास पहुंचे, तभी रतनगढ़ की ओर से आ रही राजस्थान लोक सेवा परिवहन की बस ने तेज गति व लापरवाही से जीप को टक्कर मार दी।