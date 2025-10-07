सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चूरू। सादुलपुर शहर के मुख्य बाजार में स्थित शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त और गड्ढों में तब्दील सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो पलट गया, लेकिन स्पीड कम होने के कारण ऑटो में सवार बच्चों को चोट नहीं लगी और बड़ा हादसा होते-होते टल गया। गड्ढे में गिरते ही ऑटो पलट गया, जिससे उसमें सवार बच्चे सड़क पर गिर गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और ऑटो को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की।