चूरू

सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

सादुलपुर शहर के मुख्य बाजार में स्थित शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त और गड्ढों में तब्दील सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो पलट गया, लेकिन स्पीड कम होने के कारण ऑटो में सवार बच्चों को चोट नहीं लगी और बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

चूरू

image

kamlesh sharma

Oct 07, 2025

फोटो: वीडियो स्क्रीनशॉट

चूरू। सादुलपुर शहर के मुख्य बाजार में स्थित शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त और गड्ढों में तब्दील सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो पलट गया, लेकिन स्पीड कम होने के कारण ऑटो में सवार बच्चों को चोट नहीं लगी और बड़ा हादसा होते-होते टल गया। गड्ढे में गिरते ही ऑटो पलट गया, जिससे उसमें सवार बच्चे सड़क पर गिर गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और ऑटो को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की।

हादसे के बाद बच्चों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को इस कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

घटना का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सड़क की खराब स्थिति ने कैसे स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से तुरंत सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क ठीक नहीं की गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

Updated on:

07 Oct 2025 08:42 pm

Published on:

07 Oct 2025 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / सादुलपुर में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो गड्ढे में गिरा, नीचे गिरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

चूरू

राजस्थान न्यूज़

