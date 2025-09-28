चूरू में भीषण हादसा: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 7 श्रद्धालुओं को रौंदा, दो साल की मासूम की मौत

भानीपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।