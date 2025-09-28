Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, हादसे के वक्त घर में मौजूद थे मासूम सहित 6 लोग

बांसवाड़ा के कंधारवाड़ी इलाके में शनिवार शाम को दो मंजिला मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। इस मकान में परिवार के कुल 10 सदस्य रहते थे।

2 min read

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Sep 28, 2025

Banswara

छत गिरने के बाद घर में फैला मलबा (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। शहर के कंधारवाड़ी क्षेत्र में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इलाके में बने करीब 60 साल पुराने दो मंजिला मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय घर के भीतर मौजूद परिवार के छह लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी की जान नहीं गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब छह बजे मकान की छत से अजीब सी आवाज आने लगी। तभी घर में मौजूद पांच सदस्य और एक मासूम बच्चा एहतियातन बाहर निकल गए। कुछ ही पलों बाद पूरी छत धड़ाम से नीचे आ गिरी और चारों तरफ मलबा फैल गया। लोगों का कहना है कि यदि परिवार के सदस्य अंदर ही रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

गरीब परिवार के सामने अब घर की समस्या

इस हादसे से परिवार की परेशानी दोगुनी हो गई है। पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहा परिवार अब बेघर होने की स्थिति में पहुंच गया है। घर के मुखिया फूल बेचकर किसी तरह रोजमर्रा का खर्चा निकालते हैं। परिवार में बुजुर्ग मां, बेटी, बहू और भाई सहित कुल 10 सदस्य रहते हैं। सीमित आय से घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था, अब छत गिरने के बाद सबके सामने आशियाने का संकट खड़ा हो गया है।

बारिश ने और बिगाड़ी स्थिति

जानकारी के मुताबिक, मकान की दीवारें मिट्टी और चूने से बनी थीं। छत लकड़ी के गार्डरों और पत्थर की स्लैब पर टिकी हुई थी। इस साल बांसवाड़ा में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जिससे मकान की दीवारें और छत पहले से कमजोर हो गई थीं। लगातार नमी और रिसाव के कारण छत अचानक गिर पड़ी। हादसे के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर मजबूरन किराए के मकान में शिफ्ट हो रहा है।

प्रशासन से मदद की उम्मीद

फिलहाल पीड़ित परिवार ने आमजन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय लोग भी प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि परिवार को तुरंत राहत और पुनर्वास सहायता दी जाए, ताकि वे दोबारा सुरक्षित घर में रह सकें।

ये भी पढ़ें

माता के दर्शन से लौटते युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
बस्सी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, हादसे के वक्त घर में मौजूद थे मासूम सहित 6 लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लव जिहाद’ पर मचा बवाल: नवरात्र में गरबा खेल रही नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने लगा कोचिंग का दोस्त, हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती

बांसवाड़ा

PM मोदी ने महिला से आय पूछी और कहा…बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं, ‘वाह, आप तो बड़े जागरूक हो’

Banswara PM Modi
बांसवाड़ा

PM Modi In Banswara: नई ट्रेनें, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, युवाओं को नौकरी सहित किसानों को भी मिले कई तोहफे, देखें पूरी लिस्ट

बांसवाड़ा

Rajasthan Politics: भजनलाल से लंबी चर्चा, वसुंधरा राजे से भी मुलाकात; PM मोदी का बांसवाड़ा दौरा दे गया कई सियासी संदेश

PM-Modi-CM-Bhajanlal-Sharma-Vasundhara-Raje
बांसवाड़ा

PM Kusum Scheme: राजस्थान में PM मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, जानिए क्या है पीएम कुसुम योजना

pm modi
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.