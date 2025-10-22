Churu News: खेलते समय जेब में रखे पोटाश में लगी आग, 13 साल का बालक गंभीर रूप से झुलसा

हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में बच्चे के अन्य परिजनों की भी भीड़ लग गई। अस्पताल में नया बास सातड़ा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि उसका 13 वर्षीय भतीजा हंसराज उर्फ लक्की गांव में स्थित दुकान से जलाने के लिए पोटाश लेकर आया था। घर के अंदर हंसराज अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी पेंट की जेब में आग लग गई। रोते चिल्लाते हंसराज दौड़कर कमरे के बाहर आया।