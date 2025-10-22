Churu News: खेलते समय जेब में रखे पोटाश में लगी आग, 13 साल का बालक गंभीर रूप से झुलसा

डीबी अस्पताल। फाइल फोटो- पत्रिका
चूरू। घर में खेलते समय 13 वर्षीय बच्चे की जेब में रखे पोटाश में आग लग गई। आग के कारण बच्चे के दोनों पैर सहित निजी अंग भी झुलस गए। झुलसी हालत में परिजन बच्चे को निजी वाहन से सरकारी डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे। जहां मौजूद डाॅक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया।
हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में बच्चे के अन्य परिजनों की भी भीड़ लग गई। अस्पताल में नया बास सातड़ा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि उसका 13 वर्षीय भतीजा हंसराज उर्फ लक्की गांव में स्थित दुकान से जलाने के लिए पोटाश लेकर आया था। घर के अंदर हंसराज अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी पेंट की जेब में आग लग गई। रोते चिल्लाते हंसराज दौड़कर कमरे के बाहर आया।
तब परिवार के लोगों ने पानी व मिट्टी डालकर आग बुझाई। इसके बाद बच्चे को झुलसी हालत में परिजन निजी वाहन से डीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डाॅक्टर व नर्सिंग स्टाफ की ओर से झुलसे बच्चे का इलाज किया। डाॅक्टरों ने बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं हादसे की सूचना अस्पताल चौकी में भी भिजवा दी है।
