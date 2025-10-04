Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

Rajasthan News: चूरू के सरदारशहर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से एक ओर जहां आमजन में डर का मौहाल बन रहा था। पुलिस ने आखिर चोरों को गिरत में लेते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।

2 min read

चूरू

image

Nirmal Pareek

Oct 04, 2025

Churu police arrested notorious gang

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: चूरू के सरदारशहर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से एक ओर जहां आमजन में डर का मौहाल बन रहा था। वहीं दूसरी ओर चोरी की वारदात को अंजाम देनेवाले चोर पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। पुलिस ने आखिर चोरों को गिरत में लेते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।

थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने आया कि एक गाड़ी चोरी होने वाली रात्रि के समय हाईवे पर आकर खड़ी होती है और रात्रि के समय वहीं से घूम कर वापस रवाना हो जाती है। इसके बाद टोल टैक्स पर फास्ट-टेग से किए गए पेमेंट अकाउंट के मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों का पीछा किया गया।

चोरों का किया पीछा

पुलिस टीम के कांस्टेबल नंदलाल डूडी और लीलाधर मीणा ने इस आधार पर लगातार चोरों का पीछा किया। पुलिस थाना तारानगर, राजगढ, हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार यूपी आदि जगहों पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया गया और आखिरकार तीनों चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने हरियाणा निवासी 25 वर्षीय अतुल उर्फ आशु पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण, 25 वर्षीय संदीप उर्फ छोटू पुत्र महावीर वाल्मीकि और 30 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र चंद्रपाल को उत्तराखंड के हरिद्वार और हरियाणा के फतेहाबाद व टोहना से गिरफ्तार किया है।

नशे के आदी है आरोपी

थानाधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपी चिट्टा का नशा करने के आदी है। तीनो आरोपी एक बड़े शहर को चिन्हित कर उसमें लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हरियाणा से गाड़ी में सवार होकर शहर के पास गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और शहर में एक बाइक चोरी कर उसी बाइक से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। बाइक को वापस शहर में खड़ा कर गाड़ी में बैठकर वापस हरियाणा चले जाते हैं।

बंद मकानों को बनाते थे निशाना

थानाधिकारी ने बताया कि विशेष बात यह है कि दिन में घूम कर किसी भी प्रकार की कोई रैंकी नहीं करनेवाले आरोपी रात्रि के समय जिस घर के आगे ताला लगा होता है उसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। एक रात्रि में चार से पांच घरों को निशाना बनाते हैं।

12 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम

थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम पूछताछ में सामने आया है कि तीनों ने अब तक शहर में करीब 12 से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सहित एएसआई प्रदीप कुमार मीणा, हिमतसिंह, हेड कांस्टेबल ताराचंद, कांस्टेबल लीलाधर मीणा, विनोद कुमार चौधरी, नंदलाल डूडी, रामप्रताप, विनोद कुमार, शिवलाल तथा सत्यप्रकाश मीणा की भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भ्रष्ट केन्द्रीय कर्मचारियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अब ACB को मिले ये अधिकार; होगी कार्रवाई
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: हरियाणा बॉर्डर पर दो गोदामों पर दबिश, लाखों का अवैध केमिकल जब्त; पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

illegal chemicals
चूरू

Rajasthan Road Accident: दुर्गाष्टमी पर चूरू में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से देवर-भाभी की दर्दनाक मौत

Road-accident-in-Churu
चूरू

Churu : पिता-पुत्र पर किया जानलेवा हमला, आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा

Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time
चूरू

Churu News: बाप-बेटे पर किया था जानलेवा हमला, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा; भुगतना होगा इतना जुर्माना

Churu News
चूरू

Churu : पूनम हत्याकांड की जांच से सरदारशहर के लोग नाराज, पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.