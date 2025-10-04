Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

पुलिस टीम के कांस्टेबल नंदलाल डूडी और लीलाधर मीणा ने इस आधार पर लगातार चोरों का पीछा किया। पुलिस थाना तारानगर, राजगढ, हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार यूपी आदि जगहों पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया गया और आखिरकार तीनों चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने हरियाणा निवासी 25 वर्षीय अतुल उर्फ आशु पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण, 25 वर्षीय संदीप उर्फ छोटू पुत्र महावीर वाल्मीकि और 30 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र चंद्रपाल को उत्तराखंड के हरिद्वार और हरियाणा के फतेहाबाद व टोहना से गिरफ्तार किया है।