Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

Rajasthan News: चूरू के सरदारशहर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से एक ओर जहां आमजन में डर का मौहाल बन रहा था। वहीं दूसरी ओर चोरी की वारदात को अंजाम देनेवाले चोर पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। पुलिस ने आखिर चोरों को गिरत में लेते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।
थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने आया कि एक गाड़ी चोरी होने वाली रात्रि के समय हाईवे पर आकर खड़ी होती है और रात्रि के समय वहीं से घूम कर वापस रवाना हो जाती है। इसके बाद टोल टैक्स पर फास्ट-टेग से किए गए पेमेंट अकाउंट के मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों का पीछा किया गया।
पुलिस टीम के कांस्टेबल नंदलाल डूडी और लीलाधर मीणा ने इस आधार पर लगातार चोरों का पीछा किया। पुलिस थाना तारानगर, राजगढ, हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार यूपी आदि जगहों पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया गया और आखिरकार तीनों चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने हरियाणा निवासी 25 वर्षीय अतुल उर्फ आशु पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण, 25 वर्षीय संदीप उर्फ छोटू पुत्र महावीर वाल्मीकि और 30 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र चंद्रपाल को उत्तराखंड के हरिद्वार और हरियाणा के फतेहाबाद व टोहना से गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपी चिट्टा का नशा करने के आदी है। तीनो आरोपी एक बड़े शहर को चिन्हित कर उसमें लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हरियाणा से गाड़ी में सवार होकर शहर के पास गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और शहर में एक बाइक चोरी कर उसी बाइक से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। बाइक को वापस शहर में खड़ा कर गाड़ी में बैठकर वापस हरियाणा चले जाते हैं।
थानाधिकारी ने बताया कि विशेष बात यह है कि दिन में घूम कर किसी भी प्रकार की कोई रैंकी नहीं करनेवाले आरोपी रात्रि के समय जिस घर के आगे ताला लगा होता है उसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। एक रात्रि में चार से पांच घरों को निशाना बनाते हैं।
थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम पूछताछ में सामने आया है कि तीनों ने अब तक शहर में करीब 12 से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सहित एएसआई प्रदीप कुमार मीणा, हिमतसिंह, हेड कांस्टेबल ताराचंद, कांस्टेबल लीलाधर मीणा, विनोद कुमार चौधरी, नंदलाल डूडी, रामप्रताप, विनोद कुमार, शिवलाल तथा सत्यप्रकाश मीणा की भूमिका रही।
