राजस्थान: भाभी से जबरदस्ती करना चाहता था देवर, नाकाम होने पर चाकू से रेत दिया गला, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

चूरू जिले के सरदारशहर में विवाहिता की चाकू से गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात में महिला के देवर ने ही उसकी हत्या की और मामले को लूट का रूप देने की कोशिश की।

चूरू

kamlesh sharma

Sep 10, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

चूरू। चूरू जिले के सरदारशहर में विवाहिता की चाकू से गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात में महिला के देवर ने ही उसकी हत्या की और मामले को लूट का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

चूरू के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि 7 सितम्बर को सुबह थाना सरदारशहर पर सूचना मिली कि गौशाला बास में एक महिला की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचकर मृतका के घर-परिवार से पूछताछ की गई। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार घर में कुल 5 सदस्य थे। सुबह मृतका के सास-ससुर मंदिर गए हुए थे जबकि मृतका के दोनों देवर घर पर उपस्थित थे। मृतका के देवरों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में लूट की कोशिश की और वहीं महिला की हत्या कर गया।

वहीं मृतका के चाचा रामनिवास निवासी बीकानेर ने बताया कि उसकी भतीजी पूनम की शादी अप्रेल 2021 को कपिल निवासी गौशाला बास के साथ हुई थी। शादी के बाद पूनम को उसके पति कपिल व देवर हितेश द्वारा दहेज/उत्पीड़न तथा प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। घटना के दिन सुबह 4:43 बजे फोन आया कि पूनम छत से गिर गई है, लगभग 20 मिनट बाद सूचना मिली कि पूनम की किसी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है।

आरोपी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल और वृताधिकारी सत्यनारायण गोदारा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी सूत्रों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर मृतका के देवर हितेश पारीक (21) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि हितेश ने मृतका पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब पूनम ने इसका विरोध किया, तो उसने चाकू से वारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में सीओ सत्यनारायण गोदारा, थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई और हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, संजय बसेरा, मंगल सिंह और कांस्टेबल नंदलाल शामिल थे।

Published on:

10 Sept 2025 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / राजस्थान: भाभी से जबरदस्ती करना चाहता था देवर, नाकाम होने पर चाकू से रेत दिया गला, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

