राजस्थान: भाभी से जबरदस्ती करना चाहता था देवर, नाकाम होने पर चाकू से रेत दिया गला, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

चूरू के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि 7 सितम्बर को सुबह थाना सरदारशहर पर सूचना मिली कि गौशाला बास में एक महिला की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचकर मृतका के घर-परिवार से पूछताछ की गई। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार घर में कुल 5 सदस्य थे। सुबह मृतका के सास-ससुर मंदिर गए हुए थे जबकि मृतका के दोनों देवर घर पर उपस्थित थे। मृतका के देवरों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में लूट की कोशिश की और वहीं महिला की हत्या कर गया।