Rajasthan: विवाहिता की गला रेतकर की हत्या, पीहरवालों का आरोप- बेटी को गंदी नजर से देखता था देवर

Churu Murder Case: राजस्थान के चूरू जिले में 26 वर्षीय विवाहिता की चाकू से गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने विवाहिता के देवर राउंडअप किया है।

चूरू

Anil Prajapat

Sep 08, 2025

woman-murder-case-in-sardarshahar-1
बच्ची के साथ मृतका पूनम। फोटो: पत्रिका

चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सरदारशहर शहर के गौशाला बास वार्ड 45 में एक 26 वर्षीय विवाहिता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिसका मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया तथा एफसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने पीहर पक्ष को मौके पर बुलाकर मामले की छानबीन शुरू की। मामले में विवाहिता के देवर हितेश को पुलिस ने राउंडअप किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि डेलवा डूंगरगढ निवासी मृतका के चाचा रामनिवास पुरोहित ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई विद्याधर की पुत्री पूनम की शादी 2021 में सरदारशहर के वार्ड 45 निवासी कपिल कुमार पुत्र गिरधारीलाल पारीक के साथ हुई थी।

बाहर काम करता है मृतका का पति

शादी के कुछ समय बाद ही पूनम का पति कपिल व देवर हितेश बेटी को दहेज के लिए परेशान करने लगे। कई बार सामाजिक परिवार के लोगों के साथ पंचायती करके उनको समझाया गया था। तब उन्होंने माफी मांगते हुए आगे से पूनम को परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया। कपिल काम के लिए बाहर रहता हैं।

देवर पर लगाए गंभीर आरोप

रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि पूनम का देवर हितेश बेटी पर बुरी नजर रखता है। उसने कई बार पूनम के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। साथ ही बेटी को धमकी दी कि किसी को बताया तो तुम्हारी बच्ची को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को हितेश ने पूनम के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की थी। पूनम ने अपनी माता को फोन कर यह सारी बात बताई तो मां ने कहा कि तुम्हारे ससुरालवालों से बात करेंगे। लेकिन, उससे पहले ही बेटी की मौत की खबर आ गई।

पहले बताया था कि छत से गिर गई

रिपोर्ट में रामनिवास पुरोहित ने बताया कि रविवार सुबह करीब 5 बजे फोन आया कि पूनम छत से गिर गई है। उसके काफी चोटे आई है। लगभग 20 मिनट बाद दोबारा फोन आया कि पूनम की किसी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है। घटना के दौरान विवाहिता के सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से देवर ने हत्या की घटना का अंजाम दिया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच डिवाईएसपी सत्यनारायण गोदारा को सौंपी है। अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने पीहर पक्ष के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

Rajasthan: विवाहिता की गला रेतकर की हत्या, पीहरवालों का आरोप- बेटी को गंदी नजर से देखता था देवर

