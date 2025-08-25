Churu Crime: जडिया हत्याकांड के गवाह को धमकाकर फिरौती मांगने वाला गैंगस्टर दिनेश डागर गिरफ्तार

राजस्थान के चूरू में जडिया हत्याकांड के चश्मदीद गवाह को पैरोल के दौरान जान से मारने की धमकी देकर दस लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर दिनेश डागर उर्फ फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और संपत नेहरा गैंग का सदस्य है।
थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को नवीन कुमार निवासी रड़वा ने थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह सुरेन्द्र उर्फ ढिल्लु हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर दिनेश डागर, जो वर्ष 2019 से जेल में बंद था, करीब एक माह पूर्व अंतरिम पैरोल पर बाहर आया हुआ है।
दर्ज मामले में बताया कि 27 जुलाई 2025 को रड़वा बस स्टैण्ड पर गैंगस्टर दिनेश डागर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और स्वयं को सम्पत नेहरा व रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए सुरेन्द्र उर्फ ढिल्लु हत्याकांड में राजीनामा करने का दबाव बनाया। साथ ही राजीनामा नही करने पर उसे जान से मारने और दस लाख रुपए फिरौती की मांग की।
मामला दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। मामले की जांच कर रहे एसआई धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस दल के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल और वृताधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) रोहित सांखला के सुपरविजन में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स चूरू के साथ कार्रवाई की।
टीम ने प्रकरण दर्ज होने के महज दो दिन बाद ही गैंगस्टर दिनेश डागर (35 वर्ष, निवासी हरपालु, थाना हमीरवास, जिला चूरू) को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पैरोल के दौरान उसने और कितने लोगों को धमकाकर फिरौती मांगी।
सजा होने की आशंका से भयभीत होकर गैंगस्टर दिनेश डागर ने पैरोल के दौरान गवाह नवीन पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकाया और फिरौती मांगी। इससे गवाह और पीड़ित पक्ष में भय और आतंक का माहौल बन गया। वही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गवाहों व पीड़ित पक्ष को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जिले में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
मामले में प्रभारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स चूरू के पुलिस निरीक्षक सतपाल बिश्नोई, हेड कांस्टेबल सजन कुमार, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, कपिल कुमार, अमित कुमार, रमाकांत, सचिन कुमार आदि ने आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।
वर्ष 2019 में जडिया ट्रांसपोर्ट संचालक सुरेन्द्र उर्फ ढिल्लु की हत्या गैंगस्टर सम्पत नेहरा, दिनेश डागर, पवन उर्फ तोतला, मंजीत उर्फ नवीन आदि ने एक करोड़ रुपए की सुपारी लेकर में गोली मारकर कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सभी आरोपी पिछले सात साल से जेल में बंद हैं। परिवादी नवीन इस हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा है और न्यायालय में भी आरोपियों के खिलाफ बयान दे चुका है।
गिरफ्तार आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और संपत नेहरा गैंग का सदस्य है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेंगे। पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
धर्मेंद्र सिंह एसआई, जांच अधिकारी पुलिस थाना सादुलपुर