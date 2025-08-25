Churu Crime: जडिया हत्याकांड के गवाह को धमकाकर फिरौती मांगने वाला गैंगस्टर दिनेश डागर गिरफ्तार

सजा होने की आशंका से भयभीत होकर गैंगस्टर दिनेश डागर ने पैरोल के दौरान गवाह नवीन पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकाया और फिरौती मांगी। इससे गवाह और पीड़ित पक्ष में भय और आतंक का माहौल बन गया। वही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गवाहों व पीड़ित पक्ष को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जिले में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।