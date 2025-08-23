Churu: टमाटर की आड़ में हो रही थी अवैध डोडा पोस्त चूरा की तस्करी, चालक गिरफ्तार

इस दौरान एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें टमाटर की आड़ में अवैध डोडा पोस्त चुरा परिवहन किया जा रहा था। चालक से पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनकर जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सुखदेव सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी बाबा बिधिचंद कॉलोनी पन्नू पैलेस के पीछे गोविंदवाल बाईपास तरनतारन पुलिस थाना सिटी तरनतारन को गिरफ्तार किया गया।