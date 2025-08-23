Churu: टमाटर की आड़ में हो रही थी अवैध डोडा पोस्त चूरा की तस्करी, चालक गिरफ्तार

सरदारशहर पुलिस ने शुक्रवार को अवैध डोडा पोस्त चुरा के साथ एक जनें को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एसआई मंगूराम मय टीम ने मेगा हाईवे रतनगढ़ रोड़ पर नाकाबंदी कर रखी थी।
इस दौरान एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें टमाटर की आड़ में अवैध डोडा पोस्त चुरा परिवहन किया जा रहा था। चालक से पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनकर जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सुखदेव सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी बाबा बिधिचंद कॉलोनी पन्नू पैलेस के पीछे गोविंदवाल बाईपास तरनतारन पुलिस थाना सिटी तरनतारन को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कुल 29 किलो 680 ग्राम अवैध डोडा पोस्त चुरा जब्त किया है। डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। इस कार्रवाई में एसआई मंगूराम, एएसआई गोरूराम, कांस्टेबल लीलाधर, अनिल कुमार, रोहिताश, विनोद कुमार, जयसिंह शामिल थे। इसमें कांस्टेबल श्रीकृष्ण कुमार की विशेष भूमिका रही।