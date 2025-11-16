Rajasthan Crime: लॉरेंस के गुर्गे ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, भाग गया था विदेश, 4 साल बाद हुआ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
सादुलपुर। खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम डोकवे वाले को जान से मारने की धमकी देकर एक करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में फिरौती के अनेक मामले दर्ज हैं। वह विदेशों में रहकर व्यापारियों को फिरौती के लिए टारगेट करता था।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि फिरौती के बहुचर्चित मामले में लंबे समय से फरार चल रहा शूटर और कुख्यात अपराधी लखविंद्र (28) उर्फ लक्खा निवासी मेनू पट्टी गांव तीतरम, जिला कैथल (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया है।
सिहाग ने बताया कि आरोपी को अंबाला सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। लक्खा पिछले चार साल से विदेश भागकर पुलिस की पकड़ से दूर था, लेकिन लगातार निगरानी और प्रयासों के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस रिमांड में पूछताछ के बाद मामले में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।
सिहाग ने बताया कि मामले में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पहले गैंगस्टर संपत नेहरा और उसके साथी हार्डकोर अपराधी कपिल पंडित को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लक्खा विदेशी सिम से कॉल कर अमीर लोगों को टारगेट करता था। वह फिरौती की धमकी देकर विदेश फरार हो गया था। इसके बाद लक्खा पहले पुर्तगाल, फिर अमरीका में रहकर वहीं से फर्जी अंतरराष्ट्रीय नंबरों का उपयोग कर फिरौती मांगता था।
सिहाग ने बताया कि फिरौती के एक अन्य मामले में विदेश से डिपोर्ट होकर लक्खा को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद एक करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी लक्खा के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न थानों में फिरौती और धमकी के कई मुकदमे दर्ज हैं। राजगढ़ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई जारी है। वह लॉरेंस गैंग का गुर्गा था।
इस संबंध में थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि 18 सितंबर 2021 को राधेश्याम डोकवे वाला निवासी वार्ड 9 सादुलपुर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि इसी दिन शाम को उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को संपत नेहरा का आदमी बताकर कहा कि एक हफ्ते में एक करोड़ रुपए दे देना, वरना मरने के लिए तैयार रहना।
दर्ज मामले में बताया कि जब कॉल करने वाले को उसने पूछा कि किस बात के पैसे तो आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि ‘संपत भाई को सब जानते हैं’, एक हफ्ते में पैसे देना, नहीं तो जान से मार देंगे। 45 मिनट बाद फिर आए धमकी भरे कॉल पर आरोपी ने फिर कहा कि पुलिस या किसी नेता के पास गया तो जान से मार दूंगा। एक हफ्ते में पैसे तैयार रखना।
