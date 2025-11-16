Rajasthan Crime: लॉरेंस के गुर्गे ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, भाग गया था विदेश, 4 साल बाद हुआ गिरफ्तार

सिहाग ने बताया कि मामले में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पहले गैंगस्टर संपत नेहरा और उसके साथी हार्डकोर अपराधी कपिल पंडित को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लक्खा विदेशी सिम से कॉल कर अमीर लोगों को टारगेट करता था। वह फिरौती की धमकी देकर विदेश फरार हो गया था। इसके बाद लक्खा पहले पुर्तगाल, फिर अमरीका में रहकर वहीं से फर्जी अंतरराष्ट्रीय नंबरों का उपयोग कर फिरौती मांगता था।