Churu Accident : पति-पत्नी की एक साथ निकली अर्थी तो रो पड़े ग्रामीण, बिलखता रहा बेटा, कार ने कुचला था

सड़क हादसे में पति और पत्नी की मौत के बाद गांव का माहौल गमगीन हो गया। रविवार को दोनों की जब एक साथ अर्थी उठी तो पुत्र बिलख उठा। परिजन खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। गांव के लोग भी रो पड़े। कस्बे में गमगीन माहौल में दंपती का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।