Bus Accident: खाटूश्यामजी जा रही बस भीषण हादसे का शिकार; 6 से अधिक श्रद्धालु घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर

हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इस दौरान कई भारी वाहन भी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वह मौके से चलने की स्थिति में नहीं रहते। ऐसे में वाहनों को क्रेन मंगवाकर ही हटवाना पड़ता है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से टोल वसूली तो की जा रही है, लेकिन हाइड्रोलिक क्रेन की व्यवस्था नहीं होने से भारी वाहनों को हटाने के लिए निजी क्रेन मंगवानी पड़ती है। ऐसे में रात के समय कई बार क्रेन नहीं मिलती और भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर ही खड़े रहते हैं, जिससे उनसे और भी हादसे हो जाते हैं। जबकि हादसे होने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाना उनकी जिम्मेदारी है।