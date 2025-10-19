Churu Firing: फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आरोपी बोले- अब नहीं होगी गलती

आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस। फोटो- पत्रिका
सादुलपुर। शहर के सांखु सर्किल पर करीब दस दिन पूर्व हुई फायरिंग मामले गिरफ्तार दो आरोपियों सहित शनिवार देर शाम को लोको कालोनी में हुई फायरिंग में गिरफ्तार दो आरोपियों का पुलिस ने शहर में पैदल जुलूस निकालकर आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर और भय का संदेश दिया। चारों आरोपी जुलूस के दौरान कान पकड़कर आमजन से माफी मांगते नजर आए। आरोपी बोले- अब नहीं होगी गलती।
वहीं लोगों ने कहा कि जो कर्म करेगा उसको वैसा ही दंड भुगतना पड़ेगा। जुलूस के दौरान लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए तथा जुलूस में साथ चल रहे पुलिस अधिकारियों का माल्यार्पण कर मनोबल भी बढ़ाया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि असामाजिक तत्वों और अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है पुलिस का सहयोग करने की ताकि समय रहते अपराधियों को पकड़ कर जेल में भेजा जा सके।
पुलिस थाने से सुरक्षा के साथ आरोपियों का शुरू हुआ पैदल जुलूस शहर के प्रमुख रास्तों और मुख्य बाजारों से होता हुआ पुलिस थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि 9 अक्टूबर को सांखू तिराहे पर एक शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपियों को सहयोग देने वाले प्रवीण निवासी लुहारू एवं धनराज निवासी लुहारू तथा लोको कॉलोनी में फायरिंग करने वाले सोनू संतरी निवासी ओबरा हरियाणा तथा राजकुमार निवासी गुढ़ा कालोद हरियाणा का जुलूस निकाला गया।
उन्होंने कहा इसका उद्देश्य अपराधियों में डर तथा पुलिस के प्रति जनता में विश्वास का संदेश देना था। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग बिना पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है। अगर समय पर सहयोग मिले तो अपराधी पुलिस को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है।
