Churu Firing: फायरिंग के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आरोपी बोले- अब नहीं होगी गलती

पुलिस थाने से सुरक्षा के साथ आरोपियों का शुरू हुआ पैदल जुलूस शहर के प्रमुख रास्तों और मुख्य बाजारों से होता हुआ पुलिस थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि 9 अक्टूबर को सांखू तिराहे पर एक शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपियों को सहयोग देने वाले प्रवीण निवासी लुहारू एवं धनराज निवासी लुहारू तथा लोको कॉलोनी में फायरिंग करने वाले सोनू संतरी निवासी ओबरा हरियाणा तथा राजकुमार निवासी गुढ़ा कालोद हरियाणा का जुलूस निकाला गया।