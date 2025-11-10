Patrika LogoSwitch to English

चूरू

एक्शन मोड में परिवहन विभाग, राजस्थान के इस जिले में 644 बाल वाहिनियों की RC निलंबित

चूरू जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। जांच में अनफिट पाई गई 644 बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित कर कार्रवाई की गई है।

चूरू

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

RCs of 644 school buses have been suspended

फाइल फोटो- पत्रिका

चूरू। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों के साथ ही हर बालक सुरक्षित लौटे और हर नागरिक सुरक्षित रहे के प्रयासों को लेकर चूरू जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से अभियान तेज कर दिया गया है।

इसी क्रम में जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बाल वाहिनियों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जो बाल वाहिनियां अनफिट पाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दिए हैं।

नियमानुसार दस्तावेज बनवाने वालों की आरसी जारी

जिला परिवहन विभाग के अनुसार कार्रवाई के बाद 24 बाल वाहिनियों ने नियमानुसार फिटनेस और आवश्यक दस्तावेज बनवाए, जिनकी आरसी जारी कर दी गई। जबकि वर्तमान में चूरू में 94, राजगढ़ में 233, तारानगर में 168, सरदारशहर में 51, सुजानगढ़ में 60 और रतनगढ़ में 38 सहित जिले में कुल 644 बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित की गई है।

स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता

बाल वाहिनियों की जांच और सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षा विभाग की ओर से संस्था प्रधानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। अनफिट वाहनों और अवैध संचालन पर रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से संस्था प्रधानों से यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ पत्र लिया जा रहा है कि विद्यार्थियों के परिवहन के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों की पूर्ण पालना की जाएगी।

परिवहन अधिकारी के अनुसार, शपथ पत्र देने के बाद भी यदि बाल वाहिनियां अवैध रूप से संचालित पाई जाती हैं, तो शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित संस्था की मान्यता रद्द की जाएगी और विभागीय नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

791 पंजीकृत में से 644 बाल वाहिनियों की आरसी निलंबित

जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के समन्वय से जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा और जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के दिशा-निर्देश में चलाए जा रहे इस अभियान में वाहनों की जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी नरेश कुमार बसवाल ने बताया कि जिले में कुल 791 बाल वाहिनियां पंजीकृत हैं।

इनकी फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और आरसी नवीनीकरण की जांच की गई। जांच के दौरान अनफिट पाए जाने पर 668 बाल वाहिनियों को नोटिस जारी किया गया और 644 की आरसी निलंबित की गई है।

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

Published on:

10 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / एक्शन मोड में परिवहन विभाग, राजस्थान के इस जिले में 644 बाल वाहिनियों की RC निलंबित

