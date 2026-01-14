शहादत को सलाम: घायल होकर भी दुश्मन पर शेर की तरह टूटे, मां भारती का जयघोष करते हुए शहीद

आज भी राठौड़ की शहादत की कहानी चूरू जिले के जर्रे-जर्रे में है। 15 अगस्त 1955 को चूरू के दूधवाखारा में डूंगरसिंह राठौड़ के घर जन्मे सुमेर सिंह की पढ़ाई के साथ खेलों से काफी जुड़ाव था। गांव की ही स्कूल में उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई की। 1971 में जब भारत-पाक युद्ध चल रहा था तब रेडियो पर वीर जवानों के किस्से सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए और सेना में जाने की ठान ली। इसके बाद सुमेर सिंह 26 अप्रेल 1975 को 2 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हो गए। दूधवाखारा में सरकारी स्कूल, मंदिर है और पार्क भी शहीद सुमेरसिंह के नाम पर है।