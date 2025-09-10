दुकान में लगी भीषण आग, डीजल से लिया विकराल रूप, जिंदा जलने से युवक की दर्दनाक मौत

सूचना मिलते ही एएसपी किशोरी लाल, थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग तथा आईपीएस अधिकारी अभिजित पाटील पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मौका निरीक्षण किया। पूछताछ में पता चला कि दुकानों में तीन व्यक्ति थे, जिनमें एक गायब था। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने चूरू से एफएसएल टीम को बुलाकर वजह सबूत उठाने के साथ-साथ जेसीबी मशीन से मलबा उठाकर मृतक युवक के शव को बाहर निकाला, जबकि आग के कारण अन्य दो व्यक्ति मामूली झुलसना बताया जा रहा है।