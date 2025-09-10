Patrika LogoSwitch to English

दुकान में लगी भीषण आग, डीजल से लिया विकराल रूप, जिंदा जलने से युवक की दर्दनाक मौत

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताई कि मृतक मुकेश कुमार एक दुकान को किराए पर ले रखा था। वह नाई का काम करता था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती की जमीन बटाई पर लेकर काश्त कर रखी थी।

चूरू

Sep 10, 2025

राजस्थान के चूरू में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित गांव श्योपुरा के नजदीक बनी आठ-दस दुकानों में से दो दुकानों में आग लग गई। आग के कारण एक युवक कि जिंदा जलने से मौत हो गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।

दुकान में डीजल के कारण देखते-देखते आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने जेसीबी मशीन से दुकानों को तोड़कर तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मृतक युवक कृषि कार्य करता है। खेत के काम का निपटारा कर दुकान में आकर सो गया था और आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही एएसपी किशोरी लाल, थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग तथा आईपीएस अधिकारी अभिजित पाटील पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मौका निरीक्षण किया। पूछताछ में पता चला कि दुकानों में तीन व्यक्ति थे, जिनमें एक गायब था। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने चूरू से एफएसएल टीम को बुलाकर वजह सबूत उठाने के साथ-साथ जेसीबी मशीन से मलबा उठाकर मृतक युवक के शव को बाहर निकाला, जबकि आग के कारण अन्य दो व्यक्ति मामूली झुलसना बताया जा रहा है।

मृतक था हरियाणा निवासी

थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भिवानी जिले की सिवानी तहसील के गांव बुधशैली निवासी बलवान ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसका पुत्र मुकेश कुमार गांव श्योपुरा की निवासी सरोज पत्नी रामचन्द्र की जमीन बंटाई पर लेकर खेती करता था। रोजाना की तरह उसका पुत्र मुकेश दिन भर खेत में काम करने के बाद रात को खेत में बनी दुकान में सो गया।

देर रात अचानक दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मुकेश बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिहाग ने मृतक मुकेश की ओर से कृषि कार्य के लिए लाया गया डीजल ने आग पकड़ ली। घटना में दो दुकान जलकर राख हो गई। दर्ज मामले में बताया कि आग के कारण उसके पुत्र मुकेश की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया।

मृतक मुकेश ने दुकान ले रखी थी किराए पर

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताई कि मृतक मुकेश कुमार एक दुकान को किराए पर ले रखा था। वह नाई का काम करता था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती की जमीन बटाई पर लेकर काश्त कर रखी थी। खेती के साथ साथ नाई की दुकान कर रोजी रोटी कमाता था। मृतक मुकेश शादीशुदा और दो बच्चों का पिता था। हादसे के बाद गांव और परिजनों में मातम छा गया।

अवैध तरीके से होता है बायो डीजल और केमिकल का काम

घटनास्थल पर मौजूद अनेक लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बायो डीजल और केमिकल चोरी का धंधा होता है तथा श्योपुरा ढाणी गांव के पास लगी आग का कारण भी बायो डीजल और केमिकल हो सकता है। अनेक लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं घटनास्थल पर बायो डीजल जमीन पर बिखरा हुआ था।

हरियाणा निवासी मुकेश कुमार श्योपुरा गांव के पास दुकान लेकर नाई का काम करता था तथा खेती का कार्य भी करता था। खेती के कार्य के लिए डीजल भी लाया हुआ था। दुकान में अचानक आग लग जाने के कारण आग तेज हो गई और मुकेश कुमार की आग लगने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

  • राजेश कुमार सिहाग, थाना अधिकारी, सादुलपुर

