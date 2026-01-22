चूरू में सबसे बड़े हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में लगी आग, 15 बच्चे थे भर्ती, 2 बीकानेर रेफर

जानकारी के अनुसार, इससे पहले 13 जनवरी 2024 को पीकू वार्ड की फॉल सीलिंग गिर गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसे ठीक नहीं करवाया गया है। जबकि वार्ड में आग लगने की दूसरी घटना है। बताया जा रहा है वार्ड के गैलरी में भी एक बार आग लग चूकी है। स्टॉफ की ओर से बिजली के दो पैनल बोर्ड बदलने के लिए शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन बोर्ड आज तक नहीं बदले गए।