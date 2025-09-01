चूरू में अचानक धंसी जमीन, बन गया 50 फीट गहरा गड्ढा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

विशेषज्ञों ने होल की कई वजह बताई है। अचानक हुए गड्ढे को देखने के लिए ग्रामीणों का मेला लग गया। इलाके के पूर्णनाथ सिद्ध, उम्मेदसिंह राठौड ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे जमीन धंसनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते 50 फीट गहरे गड्ढे में बदल गई। जमीन का धंसना अब भी जारी है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे की घेराबंदी कराई है।