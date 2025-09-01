Patrika LogoSwitch to English

चूरू

चूरू में अचानक धंसी जमीन, बन गया 50 फीट गहरा गड्ढा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

सरदारशहर की ग्राम पंचायत कीकासर इलाके की गुंसाईजी धाम बणी में सोमवार को सुबह अचानक जमीन धंसने का मामले सामने आया है।

चूरू

kamlesh sharma

Sep 01, 2025

चूरू। सरदारशहर की ग्राम पंचायत कीकासर इलाके की गुंसाईजी धाम बणी में सोमवार को सुबह अचानक जमीन धंसने का मामले सामने आया है। यहां सोमवार सुबह सात बजे 60 फीट चौड़ा व 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। मवेशी चरा रहे ग्वालों ने यह नजारा देखा तो घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी।

विशेषज्ञों ने होल की कई वजह बताई है। अचानक हुए गड्ढे को देखने के लिए ग्रामीणों का मेला लग गया। इलाके के पूर्णनाथ सिद्ध, उम्मेदसिंह राठौड ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे जमीन धंसनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते 50 फीट गहरे गड्ढे में बदल गई। जमीन का धंसना अब भी जारी है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे की घेराबंदी कराई है।

वैज्ञानिक जांच के बाद ही पता लगेंगे कारण : एसडीएम

उपखंड अधिकारी डॉ. दिव्या चौधरी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम भेजी गई। वहीं जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों को भी सूचित किया है। वैज्ञानिक जांच के बाद ही सही कारणों का पता लग सकेगा। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। मौके पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।

ग्रामीणों की लगी भीड़

जमीन धंसने की सूचना आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। सूचना पर नायब तहसीलदार प्रहलादराय पारीक, ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा, पटवारी रामकेश मीना, एएसआई गौरूराम मय पुलिस जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा लोगों को गड्ढे से दूर हटाया। सावधानी के लिए गड्ढे के चारो तरफ घेराबंदी कर दी गई है।

राजस्थान के इस गांव में अचानक धंस गई जमीन, बन गया 150 फीट चौड़ा गड्ढा, सुबह उठे लोग तो उड़ गए होश
01 Sept 2025 07:47 pm

01 Sept 2025 07:46 pm

