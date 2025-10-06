सालासर जा रहे जीजा-साला समेत 3 की दर्दनाक मौत के बाद घर में मच गया कोहराम, छोटे-छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में चूरू जिले के गांव लंबोर छीपीयान के 19 वर्षीय प्रशांत और रतनपुरा के 36 वर्षीय विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें संघ की पिकअप से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे। जबकि अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रैफर कर दिया हैँ। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि लबोर छींपीयान से 12 जनों का समूह शनिवार सुबह पद यात्रा करते सालासर की ओर रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि सभी उत्साहित होकर रवाना हुए थे और खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रविवार सुबह यह हादसा हो गया और समूह के दो जने घायल हो गए।