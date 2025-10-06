सालासर जा रहे जीजा-साला समेत 3 की दर्दनाक मौत के बाद घर में मच गया कोहराम, छोटे-छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: हरियाणा के हिसार जिले से सालासर बालाजी के लिए पैदल ध्वज यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का दल रविवार सुबह एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होटल पैराडाइज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने ट्रक की टक्कर लगने वाले तीन पदयात्रियों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो साथ में चल रहे घायल हुए श्रद्धालुओं को साथी पदयात्रियों ने निजी वाहन से भरतिया अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब सात बजे हुआ। मृतकों की पहचान हिसार के न्यौली कला निवासी प्रीतम सिंह (34), सुरेंद्र सिंह ढांडा (32) और हांसी निवासी मनजीत जाट (30) के रूप में हुई है। तीनों पैदल यात्रा पर थे और हाथ में ध्वज लिए सालासर बालाजी के दर्शन को जा रहे थे। हादसे में चूरू जिले के लंबोर छीपीयान निवासी प्रशांत (19) और रतनपुरा निवासी विकास (36) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया।
हादसे में मारे गए प्रीतम सिंह पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते थे। वे विवाहित थे और दो बच्चों के पिता थे। सुरेंद्र सिंह एक निजी एकेडमी में कार्यरत थे और उनका भी एक बेटा है। मनजीत खेतीबाड़ी करते थे। वे सुरेंद्र के जीजा थे और उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था उनके घर 6 महीने का बेटा है।
परिजनों के अनुसार, तीनों श्रद्धालु 2 अक्टूबर की सुबह 4 बजे हिसार के न्यौली कला गांव से सालासर के लिए पैदल रवाना हुए थे। उनके साथ दो साथी बाइक पर यात्रा का सामान लेकर चल रहे थे। हादसे के समय तीनों सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, जबकि बाइक सवार साथी आगे निकल गए थे। जब कुछ समय बाद वे वापस लौटे, तो तीनों सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की खबर मिलते ही परिजन चूरू के डीबी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
हादसे में चूरू जिले के गांव लंबोर छीपीयान के 19 वर्षीय प्रशांत और रतनपुरा के 36 वर्षीय विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें संघ की पिकअप से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे। जबकि अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रैफर कर दिया हैँ। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि लबोर छींपीयान से 12 जनों का समूह शनिवार सुबह पद यात्रा करते सालासर की ओर रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि सभी उत्साहित होकर रवाना हुए थे और खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रविवार सुबह यह हादसा हो गया और समूह के दो जने घायल हो गए।
सदर थाना चूरू के एएसआई गिरधारीलाल सैनी ने बताया कि अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं को पीछे से टक्कर मारी। चालक फरार हो गया है। मामले की जांच की जा रही है और वाहन की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
