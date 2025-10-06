Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

सालासर जा रहे जीजा-साला समेत 3 की दर्दनाक मौत के बाद घर में मच गया कोहराम, छोटे-छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

3 Pilgrims Die After Hit By Truck: पुलिस ने ट्रक की टक्कर लगने वाले तीन पदयात्रियों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

3 min read

चूरू

image

Akshita Deora

Oct 06, 2025

Play video

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: हरियाणा के हिसार जिले से सालासर बालाजी के लिए पैदल ध्वज यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का दल रविवार सुबह एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होटल पैराडाइज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने ट्रक की टक्कर लगने वाले तीन पदयात्रियों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो साथ में चल रहे घायल हुए श्रद्धालुओं को साथी पदयात्रियों ने निजी वाहन से भरतिया अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब सात बजे हुआ। मृतकों की पहचान हिसार के न्यौली कला निवासी प्रीतम सिंह (34), सुरेंद्र सिंह ढांडा (32) और हांसी निवासी मनजीत जाट (30) के रूप में हुई है। तीनों पैदल यात्रा पर थे और हाथ में ध्वज लिए सालासर बालाजी के दर्शन को जा रहे थे। हादसे में चूरू जिले के लंबोर छीपीयान निवासी प्रशांत (19) और रतनपुरा निवासी विकास (36) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया।

जीजा-साले की मौत

हादसे में मारे गए प्रीतम सिंह पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते थे। वे विवाहित थे और दो बच्चों के पिता थे। सुरेंद्र सिंह एक निजी एकेडमी में कार्यरत थे और उनका भी एक बेटा है। मनजीत खेतीबाड़ी करते थे। वे सुरेंद्र के जीजा थे और उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था उनके घर 6 महीने का बेटा है।

मोर्चरी के आगे खड़े मृतकों के परिजन (फोटो: पत्रिका)

दो साथी बाइक पर ले जा रहे थे सामान

परिजनों के अनुसार, तीनों श्रद्धालु 2 अक्टूबर की सुबह 4 बजे हिसार के न्यौली कला गांव से सालासर के लिए पैदल रवाना हुए थे। उनके साथ दो साथी बाइक पर यात्रा का सामान लेकर चल रहे थे। हादसे के समय तीनों सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, जबकि बाइक सवार साथी आगे निकल गए थे। जब कुछ समय बाद वे वापस लौटे, तो तीनों सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले।

हादसे के बाद मचा कोहराम

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की खबर मिलते ही परिजन चूरू के डीबी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

हादसे में चूरू जिले के गांव लंबोर छीपीयान के 19 वर्षीय प्रशांत और रतनपुरा के 36 वर्षीय विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें संघ की पिकअप से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे। जबकि अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रैफर कर दिया हैँ। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि लबोर छींपीयान से 12 जनों का समूह शनिवार सुबह पद यात्रा करते सालासर की ओर रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि सभी उत्साहित होकर रवाना हुए थे और खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रविवार सुबह यह हादसा हो गया और समूह के दो जने घायल हो गए।

वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस

सदर थाना चूरू के एएसआई गिरधारीलाल सैनी ने बताया कि अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं को पीछे से टक्कर मारी। चालक फरार हो गया है। मामले की जांच की जा रही है और वाहन की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आईसीयू में लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 8 लोगों की मौत
जयपुर
जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में आग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / सालासर जा रहे जीजा-साला समेत 3 की दर्दनाक मौत के बाद घर में मच गया कोहराम, छोटे-छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu : दवा या दर्द? खांसी के इलाज में बुझ गया घर का एक चिराग

चूरू

दर्दनाक हादसा: सालासर जा रहे श्रद्धालुओं को वाहन ने मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

चूरू

Churu : सरदारशहर में आपसी रंजिश को लेकर युवक पर कुल्हाड़ी से किया हमला

चूरू

Rajasthan: हरियाणा के शातिर चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, इस तरह पकड़ में आए चोर; हुए कई खुलासे

Churu police arrested notorious gang
चूरू

Rajasthan: हरियाणा बॉर्डर पर दो गोदामों पर दबिश, लाखों का अवैध केमिकल जब्त; पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

illegal chemicals
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.