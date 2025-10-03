Rajasthan: हरियाणा बॉर्डर पर दो गोदामों पर दबिश, लाखों का अवैध केमिकल जब्त; पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

फोटो- मेटा AI
Rajasthan News: आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने एजीटीएफ पुलिस टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित होटलों के नजदीक दो गोदामों पर दबिश देकर 3270 लीटर अवैध केमिकल बरामद किया है। पुलिस ने 12 से अधिक केमिकल से भरे ड्रम जप्त किए। कई सालों से रात के अंधेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चूरू से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक केमिकल चोरी कर बिक्री करने के चल रहे अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी।
राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र तथा हरियाणा में केमिकल चोरी के मामले भी दर्ज हुए है। फिर भी केमिकल चोरी कर बिक्री करने का धंधा कम नहीं हो रहा था, जिस पर पुलिस फिर कार्रवाई की।
आईपीएस अधिकारी पाटिल ने बताया कि 1 अक्टूबर को एजीटीएफ टीम चूरू व पुलिस थाना तारानगर की संयुक्त टीम ने एनएच-52 पर दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध केमिकल बरामद किया है। दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 3270 लीटर अवैध केमिकल पदार्थ तथा केमिकल बनाने में उपयोग होने वाली मशीनें जब्त की हैं।
पुलिस ने बताया कि इस प्रकार के अवैध केमिकल का प्रयोग डीजल में मिलावट कर अवैध लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जो जनहित के लिए भी गंभीर खतरा है। फिलहाल मामले की जांच एजीटीएफ टीम व थाना तारानगर पुलिस द्वारा की जा रही है।
टीम ने एनएच-52 के पास न्यू बालाजी होटल, रोही हड़ियाल स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से 1320 लीटर अवैध केमिकल पदार्थ भरे कुल 6 ड्रम तथा केमिकल बनाने की मशीनें जब्त की गईं। मामले में अभियुक्त चपालाल सुंडा निवासी बरडादास भामासी चूरू के खिलाफ थाना तारानगर में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।
इसी दिन दूसरी ओर पुलिस ने एनएच-52 मोतीसिंह की ढाणी के खेत में बने ठिकाने पर दबिश दी। यहां से 1950 लीटर अवैध केमिकल पदार्थ भरे 9 ड्रम एवं केमिकल बनाने में प्रयुक्त मशीनें बरामद की गईं। इस मामले में भी अभियुक्त चपालाल को नामजद किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी चंपालाल के खिलाफ पूर्व में भी अवैध केमिकल भंडारण के प्रकरण दर्ज हैं। वह लंबे समय से अवैध केमिकल को डीजल में मिलावट कर बेचने का धंधा कर रहा था।
आईपीएस अधिकारी अभिजित पाटील ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर अवैध केमिकल की बिक्री होने की सूचना पर दो जगह दबिश देकर भारी मात्रा में केमिकल और उपकरण बरामद किए हैं। मामले में एजीटीएफ टीम चूरू और तारानगर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
