Rajasthan: हरियाणा बॉर्डर पर दो गोदामों पर दबिश, लाखों का अवैध केमिकल जब्त; पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

Rajasthan News: आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने एजीटीएफ पुलिस टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित होटलों के नजदीक दो गोदामों पर दबिश देकर 3270 लीटर अवैध केमिकल बरामद किया है। पुलिस ने 12 से अधिक केमिकल से भरे ड्रम जप्त किए। कई सालों से रात के अंधेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चूरू से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक केमिकल चोरी कर बिक्री करने के चल रहे अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी।