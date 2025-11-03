Rajasthan Crime: घर में घुसकर महिला से की ऐसी हरकत, विरोध करने पर पति पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में महिला से छेड़छाड़ और उसके पति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग के अनुसार विनोद कुमार निवासी सेऊवा की पत्नी ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि एक नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर पर अकेली थी, जबकि उसका पति बाहर गया हुआ था।