Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan Crime: घर में घुसकर महिला से की ऐसी हरकत, विरोध करने पर पति पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में महिला से छेड़छाड़ और उसके पति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Anil Prajapat

Nov 03, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में महिला से छेड़छाड़ और उसके पति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग के अनुसार विनोद कुमार निवासी सेऊवा की पत्नी ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि एक नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर पर अकेली थी, जबकि उसका पति बाहर गया हुआ था।

इसी दौरान रामकुमार निवासी सेऊवा शराब के नशे में उसके घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की,जिस पर शोर मचाने पर आरोपी गाली-गलौज करता हुआ वहां से भाग गया। महिला ने जब अपने पति विनोद कुमार को इस घटना की जानकारी दी तो वह अपने साथी शंकरलाल के साथ आरोपी के घर उलाहना देने गया।

इस दौरान रामकुमार कुल्हाड़ी लेकर आया और विनोद के सिर पर वार कर दिया। दर्ज मामले में बताया कि मनीराम, रूपाराम, सदन, देवीलाल, टीकूराम हीराराम भी हाथों में लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और जेली लेकर आए और विनोद तथा शंकरलाल के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे दीपराम को भी चोट लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण
राजसमंद
Rajsamand Crime Elderly woman brutally murder villagers shocked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan Crime: घर में घुसकर महिला से की ऐसी हरकत, विरोध करने पर पति पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Accident : पति-पत्नी की एक साथ निकली अर्थी तो रो पड़े ग्रामीण, बिलखता रहा बेटा, कार ने कुचला था

churu road accident
चूरू

Rajasthan News : शराब ठेका फायरिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड कपिल पंडित गिरफ्तार

चूरू

Churu : बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी, तीन जनों ने पिकअप से टक्कर मारकर की हत्या

चूरू

Rajasthan: चूरू में पिक-अप से कुचलकर युवक की हत्या, ढ़ाबे पर मामूली सी बात लेकर हुआ था झगड़ा

Churu Youth Murder
चूरू

Rajasthan: छुट्टी के बाद मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए सरकारी मास्टर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

Churu Sarkari school
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.