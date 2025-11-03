Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण

फोटो पत्रिका
Rajsamand Crime : राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। हत्या के बारे में ग्रामीणों को सोमवार सुबह जानकारी मिली।
बताया जा रहा है कि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला मांगी बाई रेगर की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या देर रात या इससे पहले हुई होगी। सोमवार सुबह ग्रामीणों को हत्या के बारे में पता चला। जिसके बाद ग्रामीण सकते में आ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है महिला की उम्र 65-70 वर्ष के बीच हो सकती है।
सूचना मिलने के बाद देवगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक मांगी बाई रेगर का शव खेत में पड़ा था। पुलिस ने हत्या के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
