Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण

बताया जा रहा है कि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला मांगी बाई रेगर की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या देर रात या इससे पहले हुई होगी। सोमवार सुबह ग्रामीणों को हत्या के बारे में पता चला। जिसके बाद ग्रामीण सकते में आ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है महिला की उम्र 65-70 वर्ष के बीच हो सकती है।