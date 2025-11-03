Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण

Rajsamand Crime : राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला मांगी बाई रेगर की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 03, 2025

Rajsamand Crime Elderly woman brutally murder villagers shocked

फोटो पत्रिका

Rajsamand Crime : राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। हत्या के बारे में ग्रामीणों को सोमवार सुबह जानकारी मिली।

बताया जा रहा है कि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला मांगी बाई रेगर की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या देर रात या इससे पहले हुई होगी। सोमवार सुबह ग्रामीणों को हत्या के बारे में पता चला। जिसके बाद ग्रामीण सकते में आ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है महिला की उम्र 65-70 वर्ष के बीच हो सकती है।

देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलने के बाद देवगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक मांगी बाई रेगर का शव खेत में पड़ा था। पुलिस ने हत्या के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Sri Ganganagar : खालिस्तान समर्थित बयानबाजी पर तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा पर नया मामला दर्ज
श्री गंगानगर
Sri Ganganagar: Fresh case registered against Tejendrapal Singh alias Timma for his pro-Khalistan rhetoric

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 11:23 am

Published on:

03 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand Crime : राजसमंद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, सकते में आए ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस जिले में पुलिस पहरे में भी नहीं खुले बांध के गेट… बांध बना मुसीबत, खेत बने तालाब

राजसमंद

केलवा–किशनपुरा मार्ग की बदहाल स्थिति पर फूटा आक्रोश, विद्यार्थियों व परिजनों ने किया प्रदर्शन

Road News
राजसमंद

चेक अनादरण के मामले में आरोपी को दो वर्ष कारावास और अर्थ दण्ड की सजा

Court order
राजसमंद

कुरज में बजरी माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Bajari Mafia news
राजसमंद

नाथद्वारा बनेगा ‘स्मार्ट, क्लीन एंड ग्रीन सिटी’ : 30 करोड़ की परियोजना से बदल जाएगी शहर की तस्वीर

Smart City Dovelopment
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.