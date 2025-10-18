Churu Firing: चूरू में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, कॉलोनी में युवक पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने घटना के दो घंटे बाद ही आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है शहर में गत दस दिनों में दूसरी फायरिंग की घटना हुई है। हमलावरों की ओर से घायल युवक के मकान पर भी फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है।लोको कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार देर शाम हरियाणा के गांव ओबरा निवासी हाल लोको कालोनी निवासी संदीप श्योराण उर्फ नगाड़ा अपने घर से सामान लेने एक दुकान पर जा रहा था। तभी बाइक सवार अज्ञात युवक ने गोलियां चलाईं।