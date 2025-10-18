Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

यह भीषण हादसा नदबई की जनूथर रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि दहवा गांव का रहने वाला परिवार सरसों बीज और दिवाली की खरीदारी के लिए नदबई जा रहा था।

2 min read

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 18, 2025

Nadbai Road Accident

हादसे के बाद जलती कार को बुझाती टीम। फोटो- पत्रिका

नदबई। धनतेरस के दिन राजस्थान के नदबई से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां हुए एक भीषण सड़क हादसे में हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया। परिवार बाइक पर नदबई दीपावली की खरीदारी के लिए जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। इस हादसे में 4 की मौत हुई है, जिसमें दो मासूम भी शामिल हैं।

कार ने बाइक को भीषण टक्कर मारी

यह भीषण हादसा नदबई के जनूथर रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि दहवा गांव का रहने वाला एक परिवार सरसों बीज और दिवाली की खरीदारी के लिए नदबई जा रहा था। इस दौरान सड़क पर तेज रफ्तार कार काल बनकर आई। कार ने बाइक को भीषण टक्कर मारी।

बाइक-कार दोनों जली

हादसा इतना भीषण था कि कार टक्कर मारने के बाद कई बार सड़क पर पलटी खा गई। इससे कार में भीषण आग लग गई। वहीं बाइक भी आग की चपेट में आकर जल गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक दंपत्ति और उनके दो बच्चे थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। वहीं यह भी सूचना मिल रही है कि हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ही कार को आग के हवाले कर दिया।

मोर्चरी में रखवाए शव

वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को नदबई के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने कार और बाइक में लगी आग को बुझाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हटवाकर रास्ता खुलवाया। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer Bus Fire: जो बस चलते हुए बनी थी आग का गोला, उसे लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा
जोधपुर
Jaisalmer Bus Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

bike-car accident

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 06:04 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

Amitabh Bachchan and KBC provided financial assistance to Bharatpur Apna Ghar what is Apna Ghar
भरतपुर

राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

Innocent child thrown
भरतपुर

Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

Railway facilities Diwali and Chhath Puja special trains started Know schedule
भरतपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

Rajasthan CM Bhajan Lal Bharatpur MP Sanjana Jatav former minister Offensive comments on social media accused arrested
भरतपुर

अब वैर से विधायक के पुत्र की बिगड़ी तबीयत, 2 हार्ट अटैक के बाद भी कार चलाकर भरतपुर से पहुंचा जयपुर

Rajasthan Vaira MLA son Bahadur Singh Koli health deteriorates Bharatpur to Jaipur driving despite two heart attacks
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.