राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसा इतना भीषण था कि कार टक्कर मारने के बाद कई बार सड़क पर पलटी खा गई। इससे कार में भीषण आग लग गई। वहीं बाइक भी आग की चपेट में आकर जल गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक दंपत्ति और उनके दो बच्चे थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। वहीं यह भी सूचना मिल रही है कि हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ही कार को आग के हवाले कर दिया।