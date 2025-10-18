राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद जलती कार को बुझाती टीम। फोटो- पत्रिका
नदबई। धनतेरस के दिन राजस्थान के नदबई से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां हुए एक भीषण सड़क हादसे में हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया। परिवार बाइक पर नदबई दीपावली की खरीदारी के लिए जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। इस हादसे में 4 की मौत हुई है, जिसमें दो मासूम भी शामिल हैं।
यह भीषण हादसा नदबई के जनूथर रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि दहवा गांव का रहने वाला एक परिवार सरसों बीज और दिवाली की खरीदारी के लिए नदबई जा रहा था। इस दौरान सड़क पर तेज रफ्तार कार काल बनकर आई। कार ने बाइक को भीषण टक्कर मारी।
हादसा इतना भीषण था कि कार टक्कर मारने के बाद कई बार सड़क पर पलटी खा गई। इससे कार में भीषण आग लग गई। वहीं बाइक भी आग की चपेट में आकर जल गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक दंपत्ति और उनके दो बच्चे थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। वहीं यह भी सूचना मिल रही है कि हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ही कार को आग के हवाले कर दिया।
वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को नदबई के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने कार और बाइक में लगी आग को बुझाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हटवाकर रास्ता खुलवाया। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
