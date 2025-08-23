टी20 वर्ल्ड कप जितने वाले इस दिग्गज समेत 13 भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका 20 लीग के ऑक्शन मे दिया नाम

पीयूष चावला को छोड़कर, जिनका आरक्षित मूल्य 1,000,000 रैंड है, सभी भारतीय खिलाड़ियों का आधार मूल्य 200,000 रैंड है। इमरान खान का आधार मूल्य 500,000 रैंड है। छह फ्रेंचाइजी के पास जोहान्सबर्ग नीलामी में 84 उपलब्ध स्लॉट पर खर्च करने के लिए सामूहिक रूप से 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्स है। एसए20 ने पहले घोषणा की थी कि सीजन 4 के लिए, टीमों को एक वाइल्डकार्ड खिलाड़ी - या तो विदेशी या दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेटर - की अनुमति होगी, जिसका वेतन वेतन सीमा से बाहर होगा।