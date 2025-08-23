Patrika LogoSwitch to English

टी20 वर्ल्ड कप जितने वाले इस दिग्गज समेत 13 भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका 20 लीग के ऑक्शन मे दिया नाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेशानुसार, सभी भारतीय खिलाड़ी या तो संन्यास ले चुके हैं या उन्होंने भारत या आईपीएल में खेलने का अपना दावा छोड़ दिया है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 23, 2025

IND vs ENG 3rd T20 Live Streaming
13 भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका 20 लीग के ऑक्शन मे दिया नाम (photo - IANS)

पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत सहित 13 भारतीय खिलाड़ियों ने चौथे सीजन से पहले दक्षिण अफ्रीका 20 नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है। वे उन 784 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 9 सितंबर को होने वाले आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेशानुसार, सभी भारतीय खिलाड़ी या तो संन्यास ले चुके हैं या उन्होंने भारत या आईपीएल में खेलने का अपना दावा छोड़ दिया है।

महेश अहीर (गुजरात), सरुल कंवर (पंजाब), अनुरीत सिंह कथूरिया (दिल्ली), निखिल जगा (राजस्थान), मोहम्मद फैद (राज्य का उल्लेख नहीं), केएस नवीन (तमिलनाडु), अंसारी मारूफ (राज्य का उल्लेख नहीं), इमरान खान (यूपीसीए), वेंकटेश गलीपेल्ली (राज्य का उल्लेख नहीं), और अतुल यादव (यूपीसीए) के अलावा चावला (यूपीसीए), कौल (पंजाब) और राजपूत उन भारतीयों में शामिल हैं जो इस विशाल सूची का हिस्सा हैं, जिसकी नीलामी से पहले छंटनी होना निश्चित है।

पीयूष चावला को छोड़कर, जिनका आरक्षित मूल्य 1,000,000 रैंड है, सभी भारतीय खिलाड़ियों का आधार मूल्य 200,000 रैंड है। इमरान खान का आधार मूल्य 500,000 रैंड है। छह फ्रेंचाइजी के पास जोहान्सबर्ग नीलामी में 84 उपलब्ध स्लॉट पर खर्च करने के लिए सामूहिक रूप से 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्स है। एसए20 ने पहले घोषणा की थी कि सीजन 4 के लिए, टीमों को एक वाइल्डकार्ड खिलाड़ी - या तो विदेशी या दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेटर - की अनुमति होगी, जिसका वेतन वेतन सीमा से बाहर होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Aug 2025 10:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप जितने वाले इस दिग्गज समेत 13 भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका 20 लीग के ऑक्शन मे दिया नाम

