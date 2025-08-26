पाकिस्तान के 17 खिलाड़ियों के साथ चयनकर्ताओं ने किया अन्याय, 1-2 मैच बाद हो गए गुमनाम

पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर रहे हैं, जिनका इंटरनेशनल करियर कब शुरू और कब समाप्त हुआ, पता ही नहीं चला। अयूब डोगर ने सिर्फ एक टेस्ट खेला, इमरान खान जूनियर पाकिस्तान के लिए 3 T-20 मैच खेलने के बाद गुमनामी में खो गए। कामरान हुसैन का इंटरनेशनल स्तर पर करियर 2 मैच से ज्यादा नहीं रहा, जोकि 27 जनवरी को शुरू हुआ और 30 जनवरी को समाप्त हो गया। मंसूर अमजद ने पाकिस्तान के लिए दो से अधिक मैच नहीं खेला। वनडे और T20 डेब्यू के बाद उनकी फिर टीम में वापसी नहीं हो सकी। बाएं हाथ के ऑलराउंडर मोहम्मद खलील का करियर 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच के बाद खत्म हो गया। विकेट-कीपर बल्लेबाज मोहम्मद सलमान 2 टेस्ट और 7 वनडे के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी नहीं कर सके। उन्होंने अप्रैल 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर मई में बाहर हो गए।