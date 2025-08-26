पाकिस्तान के 17 खिलाड़ियों के साथ चयनकर्ताओं ने किया अन्याय, 1-2 मैच बाद हो गए गुमनाम

पाकिस्तान ने विश्व क्रिकेट को जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर दिए हैं, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका तो मिला, बावजूद इसके वह चयनकर्ताओं का दिल जीतने में नाकाम रहे। नतीजन, कुछ मैचों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हो गए। अब अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के 17 वो कौन से क्रिकेटर हैं, जो कुछ मुकाबलों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से गुम हो गए।
इसमें सबसे पहला नाम अब्दुर रऊफ है, जिन्होंने 2008 में व्हाइट बॉल क्रिकेट और 2009 में रेड बॉल क्रिकेट में डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 टेस्ट, 4 वनडे और एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी वापसी नहीं हुई।
उमर अकमल और कामरान अकमल के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन अदनान अकमल के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अकमल भाइयों में उमर अकमल और कामरान अकमल की तरह अदनान अकमल ने भी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 2010 में डेब्यू किया था, लेकिन 2014 के बाद उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी नहीं हुई।
पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी क्रिकेट हैं, जिनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ 4 महीने का रहा। असल अली ने पाकिस्तान के लिए वनडे और टी-20 क्रिकेट को मिलाकर कुल 6 मैच खेले। बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले अवैस जिया इंटरनेशनल स्तर पर 2012 से 2014 तक सिर्फ 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल सके। इसके बाद टीम में उनकी वापसी नहीं हो सकी।
पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर रहे हैं, जिनका इंटरनेशनल करियर कब शुरू और कब समाप्त हुआ, पता ही नहीं चला। अयूब डोगर ने सिर्फ एक टेस्ट खेला, इमरान खान जूनियर पाकिस्तान के लिए 3 T-20 मैच खेलने के बाद गुमनामी में खो गए। कामरान हुसैन का इंटरनेशनल स्तर पर करियर 2 मैच से ज्यादा नहीं रहा, जोकि 27 जनवरी को शुरू हुआ और 30 जनवरी को समाप्त हो गया। मंसूर अमजद ने पाकिस्तान के लिए दो से अधिक मैच नहीं खेला। वनडे और T20 डेब्यू के बाद उनकी फिर टीम में वापसी नहीं हो सकी। बाएं हाथ के ऑलराउंडर मोहम्मद खलील का करियर 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच के बाद खत्म हो गया। विकेट-कीपर बल्लेबाज मोहम्मद सलमान 2 टेस्ट और 7 वनडे के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी नहीं कर सके। उन्होंने अप्रैल 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर मई में बाहर हो गए।
पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसे भी ओपनर बैट्समैन थे, जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबी पारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये 10 मैच भी नहीं खेल सके। इस खिलाड़ियों में नौमान अनवर प्रमुख है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के लिए मुख्तार अहमद छह T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। रमीज राजा जूनियर सिर्फ दो टी-20 मैच का हिस्सा रहे और उसके बाद टीम में वापसी करने में विफल रहे। शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई रियाज अहमद का करियर भी सिर्फ एक टेस्ट मैच में तक सीमित रहा। साद अली और विकेट-कीपर बल्लेबाज शकील अंसार का भी अंतरराष्ट्रीय करियर सिर्फ 2 मैच से ज्यादा नहीं चल सका। वकास मकसूद का करियर भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के साथ समाप्त हो गया।