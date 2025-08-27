6,6,6,6,6,6,6… 20 साल के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की बारिश कर शतक के साथ UP T20 League 2025 में उड़ाया गर्दा

UP T20 League 2025 के साथ ही इन दिनों देश के कई राज्यों में अलग-अलग टी20 लीग खेली जा रही है। यूपी टी20 लीग में जहां रिंकू सिंह और भुवनेश्वर जैसे कई स्टार खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं तो कई युवा खिलाड़ी भी चमक रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं, कानपुर सुपरस्टार्स के 20 वर्षीय युवा बल्लेबाज आदर्श सिंह, जिन्होंने मंगलवार को लीग के 19वें मैच में काशी रुद्रास के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी है। हालांकि उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत बेहद धीमी की, लेकिन डेथ ओवर में उन्होंने जो धमाल मचाया है, उसके सब मुरीद हो गए हैं। उन्हीं के तूफानी शतक के दम पर सुपरस्टार्स ने बड़ी जीत दर्ज की है।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी कानपुर सुपरस्टार्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। सुपरस्टार्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए 20 साल के आदर्श सिंह ने 54 गेंदों पर विस्फोटक शतक ठोक गर्दा उड़ा दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 12 छक्के के साथ कुल 17 बाउंड्री आईं। हालांकि वह पहली 35 गेंदों पर सिर्फ 38 रन बना सका थे। इसके बाद उन्होंने महज 19 गेंदों पर 10 छक्काें के साथ 75 रन ठोक डाले। उनके अलावा कप्तान समीर रिजवी ने 29 रन बनाए।
कानपुर सुपरस्टार्स के 199 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी काशी रुद्रास की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 70 रन पर ढेर हो गई। इतना ही नहीं उसके सात बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। टीम की ओर से सबसे ज्यादा यशोवर्धन सिंह 24 रन की पारी खेली।
कानपुर सुपरस्टार्स के गेंदबाजों ने काफी घातक गेंदबाजी की। शुभम मिश्रा ने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा अंकुर शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह कानपुर सुपरस्टार्स ने 128 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। बता दें कि काशी रुद्रास की ये सीजन की पहली हार है।