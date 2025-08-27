6,6,6,6,6,6,6… 20 साल के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की बारिश कर शतक के साथ UP T20 League 2025 में उड़ाया गर्दा

UP T20 League 2025 के साथ ही इन दिनों देश के कई राज्‍यों में अलग-अलग टी20 लीग खेली जा रही है। यूपी टी20 लीग में जहां रिंकू सिंह और भुवनेश्‍वर जैसे कई स्‍टार खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं तो कई युवा खिलाड़ी भी चमक रहे हैं। इन्‍हीं में से एक हैं, कानपुर सुपरस्‍टार्स के 20 वर्षीय युवा बल्‍लेबाज आदर्श सिंह, जिन्‍होंने मंगलवार को लीग के 19वें मैच में काशी रुद्रास के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी है। हालांकि उन्‍होंने अपनी पारी की शुरुआत बेहद धीमी की, लेकिन डेथ ओवर में उन्‍होंने जो धमाल मचाया है, उसके सब मुरीद हो गए हैं। उन्‍हीं के तूफानी शतक के दम पर सुपरस्‍टार्स ने बड़ी जीत दर्ज की है।