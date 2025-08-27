Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

6,6,6,6,6,6,6… 20 साल के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की बारिश कर शतक के साथ UP T20 League 2025 में उड़ाया गर्दा

UP T20 League 2025 का 19वां मुकाबला मंगलवार को कानपुर सुपरस्टार्स और काशी रुद्रास के बीच खेला गया। जिसमें सुपरस्‍टार्स के युवा बल्लेबाज आदर्श सिंह ने 12 छक्‍कों के साथ महज 54 गेंदों पर शतक ठोक डाला।

भारत

lokesh verma

Aug 27, 2025

UP T20 League 2025
UP T20 League 2025 में शतक जड़ने वाले आदर्श सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/t20uttarpradesh)

UP T20 League 2025 के साथ ही इन दिनों देश के कई राज्‍यों में अलग-अलग टी20 लीग खेली जा रही है। यूपी टी20 लीग में जहां रिंकू सिंह और भुवनेश्‍वर जैसे कई स्‍टार खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं तो कई युवा खिलाड़ी भी चमक रहे हैं। इन्‍हीं में से एक हैं, कानपुर सुपरस्‍टार्स के 20 वर्षीय युवा बल्‍लेबाज आदर्श सिंह, जिन्‍होंने मंगलवार को लीग के 19वें मैच में काशी रुद्रास के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी है। हालांकि उन्‍होंने अपनी पारी की शुरुआत बेहद धीमी की, लेकिन डेथ ओवर में उन्‍होंने जो धमाल मचाया है, उसके सब मुरीद हो गए हैं। उन्‍हीं के तूफानी शतक के दम पर सुपरस्‍टार्स ने बड़ी जीत दर्ज की है।

आदर्श सिंह ने 19 गेंदों में ठोके 75 रन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कानपुर सुपरस्टार्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। सुपरस्‍टार्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए 20 साल के आदर्श सिंह ने 54 गेंदों पर विस्‍फोटक शतक ठोक गर्दा उड़ा दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 12 छक्के के साथ कुल 17 बाउंड्री आईं। हालांकि वह पहली 35 गेंदों पर सिर्फ 38 रन बना सका थे। इसके बाद उन्‍होंने महज 19 गेंदों पर 10 छक्काें के साथ 75 रन ठोक डाले। उनके अलावा कप्तान समीर रिजवी ने 29 रन बनाए।

70 रनों पर ढेर हुई काशी

कानपुर सुपरस्‍टार्स के 199 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी काशी रुद्रास की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 70 रन पर ढेर हो गई। इतना ही नहीं उसके सात बल्‍लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। टीम की ओर से सबसे ज्यादा यशोवर्धन सिंह 24 रन की पारी खेली।

शुभम मिश्रा ने मारा पंजा

कानपुर सुपरस्टार्स के गेंदबाजों ने काफी घातक गेंदबाजी की। शुभम मिश्रा ने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा अंकुर शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह कानपुर सुपरस्टार्स ने 128 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। बता दें कि काशी रुद्रास की ये सीजन की पहली हार है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

27 Aug 2025 10:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 6,6,6,6,6,6,6… 20 साल के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की बारिश कर शतक के साथ UP T20 League 2025 में उड़ाया गर्दा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.