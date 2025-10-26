Patrika LogoSwitch to English

विराट कोहली के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, बताया कब खेलेंगे वह आखिरी वनडे

Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले दो वनडे में शून्य पर आउट हुए विराट कोहली ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में 81 गेंद पर 74 रन की पारी खेल यह साबित कर दिया था कि उनमें काफी क्रिकेट बाकी है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 26, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

AB de Villiers on Virat Kohli’s 50-over career: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का मानना है कि विराट कोहली में काफी क्रिकेट बाकी है, लेकिन वनडे विश्व कप 2027 उनके करियर का आखिरी पड़ाव हो सकता है। डिविलियर्स ने कहा कि कोहली अपने करियर के आखिरी दौर में संपूर्ण समर्थन के हकदार हैं।

एबी डिविलियर्स ने यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्त विराट कोहली के बारे में कहा, "मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप इसी तरह के खिलाड़ी का जश्न मनाना चाहते हैं। उन्हें अपने करियर के अंतिम चरण में संतुलन बनाने दें। बस उनका जश्न मनाएं। उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। वे थोड़े 'धन्यवाद' के हकदार हैं, और उम्मीद है कि विराट अगले पांच साल और खेलेंगे।"

एबी डिविलियर्स ने कहा कि विराट कोहली में अभी भी शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलने के लिए पांच साल और बाकी हैं, लेकिन 2027 विश्व कप अंतरराष्ट्रीय मंच से उनकी विदाई का यादगार मौका हो सकता है। आईपीएल एक अलग कहानी है। हम उन्हें तीन, चार या शायद पांच साल तक खेलते हुए देख सकते हैं, भले ही यह एक बहुत ही कठिन टूर्नामेंट हो। इसकी तैयारी आप दो-तीन महीनों में कर सकते हैं। विश्व कप चार साल का चक्र है। यह वास्तव में बड़ी तैयारी की मांग करता है।"

कोहली की मौजूदगी से युवाओं को मिलता है आत्मविश्वास

360 डिग्री के नाम से मशहूर पूर्व खिलाड़ी ने कहा, "विराट टीम के लिए बेहद अहम हैं। उनकी मौजूदगी से युवाओं को जो आत्मविश्वास मिलता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह अपूरणीय है। अपने आसपास के खिलाड़ियों पर उनका जो प्रभाव पड़ता है और दूसरे खिलाड़ी उनसे जो आत्मविश्वास लेते हैं, वह बहुत बड़ा है। यह कभी न भूलें कि भले ही वे कभी-कभी अच्छा प्रदर्शन न करें, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।"

विराट-रोहित अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले दो वनडे में शून्य पर आउट हुए विराट कोहली ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में 81 गेंद पर 74 रन की पारी खेल यह साबित कर दिया था कि उनमें काफी क्रिकेट बाकी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में दिखेंगे।

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, बताया कब खेलेंगे वह आखिरी वनडे

