विराट कोहली के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, बताया कब खेलेंगे वह आखिरी वनडे

एबी डिविलियर्स ने कहा कि विराट कोहली में अभी भी शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलने के लिए पांच साल और बाकी हैं, लेकिन 2027 विश्व कप अंतरराष्ट्रीय मंच से उनकी विदाई का यादगार मौका हो सकता है। आईपीएल एक अलग कहानी है। हम उन्हें तीन, चार या शायद पांच साल तक खेलते हुए देख सकते हैं, भले ही यह एक बहुत ही कठिन टूर्नामेंट हो। इसकी तैयारी आप दो-तीन महीनों में कर सकते हैं। विश्व कप चार साल का चक्र है। यह वास्तव में बड़ी तैयारी की मांग करता है।"