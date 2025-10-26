युवा तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लेकर मचाई धूम, टीम के लिए ऐसा करने वाले बने 7वें खिलाड़ी

Gurjapneet Singh: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के ग्रुप-ए एलीट मैच में तमिलनाडु के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने रविवार को कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, लेफ्ट ऑर्म पेसर ने बेंगलुरु में नगालैंड की पहली पारी के दौरान हैट्रिक विकेट चटकाए। उन्होंने अपने तीसरे ओवर में लगातार तीन गेंदों पर सेडेज्हाली रुपेरो (6), हेम छेत्री (0) और कप्तान रोंगसेन जोनथन (0) को चलता किया। इस शुरुआती झटके से पहली पारी में नगालैंड का स्कोर 3 विकेट पर 9 रन हो गया। इसके बाद उन्होंने नगालैंड के विकेट-कीपर बल्लेबाज चेतन बिष्ट को भी 4 रन पर बोल्ड किया।