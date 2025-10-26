Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

युवा तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लेकर मचाई धूम, टीम के लिए ऐसा करने वाले बने 7वें खिलाड़ी

Tamil Nadu vs Nagaland, Ranji Trophy 2025-26: तमिनलनाडु के तेज गेंदबाज Gurjapneet Singh ने नगालैंड के खिलाफ हैट्रिक लिया। उन्होंने इस तरह का कारनामा पहली पारी किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 26, 2025

Gurjapneet Singh

गुरजपनीत सिंह, क्रिकेटर, तमिनलाडु (File Photo Credit- IANS)

Gurjapneet Singh: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के ग्रुप-ए एलीट मैच में तमिलनाडु के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने रविवार को कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, लेफ्ट ऑर्म पेसर ने बेंगलुरु में नगालैंड की पहली पारी के दौरान हैट्रिक विकेट चटकाए। उन्होंने अपने तीसरे ओवर में लगातार तीन गेंदों पर सेडेज्हाली रुपेरो (6), हेम छेत्री (0) और कप्तान रोंगसेन जोनथन (0) को चलता किया। इस शुरुआती झटके से पहली पारी में नगालैंड का स्कोर 3 विकेट पर 9 रन हो गया। इसके बाद उन्होंने नगालैंड के विकेट-कीपर बल्लेबाज चेतन बिष्ट को भी 4 रन पर बोल्ड किया।

मौजूदा रणजी सीजन हैट्रिक लेने वाले तीसरे बॉलर

युवा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में हैट्रिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले शनिवार को असम और सर्विसेज के बीच एलीट ग्रुप-सी मैच में एक ही पारी में दो हैट्रिक आई थी। यह रणजी ट्रॉफी के 91 वर्ष के इतिहास में पहला मौका है, जब एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली। सर्विसेज की तरफ से अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ ने असम के खिलाफ हैट्रिक पूरी की।

तमिलनाडु की तरफ से हैट्रिक लेने वाले 7वें खिलाड़ी

गुरजपनीत सिंह तमिलनाडु की तरफ से हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले रणजी ट्रॉफी में यह कारनामा बी कल्याणसुंदरम, भरत अरुण, सुनील सुब्रमण्यण, डी देवानंद, आर रामकुमार और एम मोहम्मद कर चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 में मध्य प्रदेश के खिलाफ एम मोहम्मद के बाद तमिलनाडु की तरफ से रणजी ट्रॉफी में पहली हैट्रिक है।

तमिलनाडु की पकड़ मजबूत

नगालैंड के खिलाफ तमिलनाडु ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रदोष रंजन पॉल के दोहरे शतक से तमिलनाडु ने 3 विकेट पर 512 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। वहीं, नगालैंड दूसरे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 140 रन बनाकर संघर्ष कर रही है। नगालैंड के शीर्ष क्रम के चारों खिलाड़ियों को तमिलनाडु के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने आउट किया।

ये भी पढ़ें

भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है झटका, सेमीफाइनल में धाकड़ खिलाड़ी के खेलने पर संशय
क्रिकेट
Alyssa Healy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

26 Oct 2025 06:46 pm

Published on:

26 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / युवा तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लेकर मचाई धूम, टीम के लिए ऐसा करने वाले बने 7वें खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Women’s World Cup 2025: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया, इस दिग्गज ने ले लिया संन्यास

Sophie Devine Retires
क्रिकेट

IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज खेलेंगे या नहीं? सामने आई यह अपडेट

Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

वनडे सीरीज खत्म! अब रोहित-विराट टीम इंडिया की जर्सी में कब खेलेंगे मैच, यहां देखें पूरा शेड्यूल

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है झटका, सेमीफाइनल में धाकड़ खिलाड़ी के खेलने पर संशय

Alyssa Healy
क्रिकेट

‘सरफराज को भूल जाइए, चयनकर्ता न चुनने की वजह बता सकते हैं’, पूर्व सेलेक्टर का बड़ा बयान

Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.