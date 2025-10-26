युवा तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लेकर मचाई धूम, टीम के लिए ऐसा करने वाले बने 7वें खिलाड़ी

गुरजपनीत सिंह, क्रिकेटर, तमिनलाडु (File Photo Credit- IANS)
Gurjapneet Singh: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर के ग्रुप-ए एलीट मैच में तमिलनाडु के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने रविवार को कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, लेफ्ट ऑर्म पेसर ने बेंगलुरु में नगालैंड की पहली पारी के दौरान हैट्रिक विकेट चटकाए। उन्होंने अपने तीसरे ओवर में लगातार तीन गेंदों पर सेडेज्हाली रुपेरो (6), हेम छेत्री (0) और कप्तान रोंगसेन जोनथन (0) को चलता किया। इस शुरुआती झटके से पहली पारी में नगालैंड का स्कोर 3 विकेट पर 9 रन हो गया। इसके बाद उन्होंने नगालैंड के विकेट-कीपर बल्लेबाज चेतन बिष्ट को भी 4 रन पर बोल्ड किया।
युवा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में हैट्रिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले शनिवार को असम और सर्विसेज के बीच एलीट ग्रुप-सी मैच में एक ही पारी में दो हैट्रिक आई थी। यह रणजी ट्रॉफी के 91 वर्ष के इतिहास में पहला मौका है, जब एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली। सर्विसेज की तरफ से अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ ने असम के खिलाफ हैट्रिक पूरी की।
गुरजपनीत सिंह तमिलनाडु की तरफ से हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले रणजी ट्रॉफी में यह कारनामा बी कल्याणसुंदरम, भरत अरुण, सुनील सुब्रमण्यण, डी देवानंद, आर रामकुमार और एम मोहम्मद कर चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 में मध्य प्रदेश के खिलाफ एम मोहम्मद के बाद तमिलनाडु की तरफ से रणजी ट्रॉफी में पहली हैट्रिक है।
नगालैंड के खिलाफ तमिलनाडु ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रदोष रंजन पॉल के दोहरे शतक से तमिलनाडु ने 3 विकेट पर 512 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। वहीं, नगालैंड दूसरे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 140 रन बनाकर संघर्ष कर रही है। नगालैंड के शीर्ष क्रम के चारों खिलाड़ियों को तमिलनाडु के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने आउट किया।
