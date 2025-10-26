भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है झटका, सेमीफाइनल में धाकड़ खिलाड़ी के खेलने पर संशय

IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जहां अजेय रहते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है, वहीं भारत ने 23 अक्टूबर को डीएलएस मेथड के आधार पर न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त देकर अंतिम चार में जगह बनाई है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, हालांकि इन सब के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान एलिसा हीली के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ खेलने पर संशय बना हुआ है। एलिसा हीली कॉफ इंजरी के चलते इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की थी।