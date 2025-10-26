भारत से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है झटका, सेमीफाइनल में धाकड़ खिलाड़ी के खेलने पर संशय

एलिसा हीली, महिला क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- IANS)
IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जहां अजेय रहते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है, वहीं भारत ने 23 अक्टूबर को डीएलएस मेथड के आधार पर न्यूजीलैंड को 53 रन से शिकस्त देकर अंतिम चार में जगह बनाई है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, हालांकि इन सब के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान एलिसा हीली के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ खेलने पर संशय बना हुआ है। एलिसा हीली कॉफ इंजरी के चलते इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की थी।
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कोच शेली निश्चेके के हवाले से आईसीसी ने रविवार को कहा, एलिसा हीली पूरी तरह से फिट नहीं थी, लेकिन मूल्यांकन जारी रहेगा। हम सेमीफाइनल तक उनके फिट होने को लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं, फिलहाल कुछ दिन उन्हें खेल से दूर रहना पड़ेगा। इस दौरान उन पर नजर बने रहेगी।
आपको बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लीग स्टेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से शिकस्त दी थी। 331 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिसा हिली ने 142 रन की शानदार पारी खेली थी। इस शतकीय पारी में उन्होंने 21 चौके और 3 छक्के लगाए थे।
विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर अलाना किंग को कड़ी चुनौती मिली थी। उन्होंने उसे मैच में 6 ओवर में 49 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं ले सकी थी। बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कोच उनके प्रदर्शन से खुश हैं और अगले मैच में उनके लिए अलग तरह की योजना बनाने के संकेत दिए है।
अलाना किंग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। इस मैच में उन्होंने 18 रन लेकर 7 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कहा कि अलाना किंग का यह विशेष प्रदर्शन था। विश्व कप में ऐसे प्रदर्शन से मैं खुश हूं। ईमानदारी से कहूं तो पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से बॉलिंग की है, उससे मैं खुश हूं।
Women's World Cup 2025