Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket: चैंपियंस ट्रॉफी के लंबे समय बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्थ में काफी असहज नजर आए। रोहित 8 रन तो कोहली बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद एडिलेड में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा तो कोहली फिर से शून्‍यू पर आउट हो गए। हालांकि गनीमत रही कि सिडनी में दोनों का बल्‍ला चला और भारतीय टीम सीरीज में अपना सम्‍मान बचाने में सफल रही। इन दोनों दिग्‍गजों का सपना 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ती उम्र और मैदान पर सक्रीय बने रहने के लिए क्‍या ये घरेलू क्रिकेट खेलेंगे? इस पर भारतीय वनडे टीम के कप्‍तान शुभमन गिल बड़ा बयान दिया है।