रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket: चैंपियंस ट्रॉफी के लंबे समय बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्थ में काफी असहज नजर आए। रोहित 8 रन तो कोहली बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद एडिलेड में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा तो कोहली फिर से शून्यू पर आउट हो गए। हालांकि गनीमत रही कि सिडनी में दोनों का बल्ला चला और भारतीय टीम सीरीज में अपना सम्मान बचाने में सफल रही। इन दोनों दिग्गजों का सपना 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ती उम्र और मैदान पर सक्रीय बने रहने के लिए क्या ये घरेलू क्रिकेट खेलेंगे? इस पर भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल बड़ा बयान दिया है।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर-नवंबर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। लेकिन, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उम्र विराट और रोहित के पक्ष में नहीं है। जून की शुरुआत से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भले ही सफलता हासिल की हो, लेकिन आगे यह एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई, चयनकर्ता और प्रबंधन इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।
गिल ने तीसरे वनडे के बाद सिडनी में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन, मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद एक अंतराल होगा। न्यूज़ीलैंड सीरीज तक एक अंतराल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाड़ियों को कैसे संपर्क में रखा जाए और फिर कोई फैसला लिया जाएगा।
रोहित और कोहली का अगला मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज होगा, जो 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक भारत में खेली जानी है। इसका मतलब है कि ये अनुभवी बल्लेबाज़ एक महीने से ज्यादा समय तक कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके बाद एक और ऐसा अंतराल होगा। भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, जो 11 जनवरी से शुरू होगी। हालांकि रोहित और कोहली ज़्यादा खेल सकते हैं। 24 दिसंबर से भारत का घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्रॉफी शुरू होगा। यह 18 जनवरी तक चलेगा, जबकि ग्रुप चरण के मैच 8 जनवरी को समाप्त होंगे।
इसका मतलब है कि रोहित और कोहली दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड सीरीज के बीच क्रमशः मुंबई और दिल्ली के लिए 7 लिस्ट ए मैच खेल सकते हैं। इतने सारे मैच उनके लिए संपर्क में बने रहने के लिए पर्याप्त होंगे और चयनकर्ता भी उनकी स्थिति का आकलन कर सकेंगे।
30 नवंबर से 6 दिसंबर - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (3 मैच)
24 दिसंबर से 8 जनवरी - विजय हजारे ट्रॉफी (7 मैच)
11 से 18 जनवरी - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड (3 मैच)
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग