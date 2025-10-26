Patrika LogoSwitch to English

वर्ल्ड कप 2027 तक बने रहने के लिए क्‍या रोहित और कोहली को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट? कप्‍तान गिल ने दिया ये बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket: रोहित और कोहली ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में बेहद खराब शुरुआत के बाद अंत धमाकेदार अंदाज में किया। लेकिन, सवाल ये है कि बेहद कम लंबे अंतराल के बाद होने वाले वनडे इंटरनेशनल से ये वर्ल्ड कप 2027 तक बने रह पाएंगे। क्‍या इसके लिए दोनों को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा?

भारत

image

lokesh verma

Oct 26, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket: चैंपियंस ट्रॉफी के लंबे समय बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्थ में काफी असहज नजर आए। रोहित 8 रन तो कोहली बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद एडिलेड में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा तो कोहली फिर से शून्‍यू पर आउट हो गए। हालांकि गनीमत रही कि सिडनी में दोनों का बल्‍ला चला और भारतीय टीम सीरीज में अपना सम्‍मान बचाने में सफल रही। इन दोनों दिग्‍गजों का सपना 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ती उम्र और मैदान पर सक्रीय बने रहने के लिए क्‍या ये घरेलू क्रिकेट खेलेंगे? इस पर भारतीय वनडे टीम के कप्‍तान शुभमन गिल बड़ा बयान दिया है।

शुभमन गिल ने की पुष्टि

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर-नवंबर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। लेकिन, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उम्र विराट और रोहित के पक्ष में नहीं है। जून की शुरुआत से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भले ही सफलता हासिल की हो, लेकिन आगे यह एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई, चयनकर्ता और प्रबंधन इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद एक अंतराल

गिल ने तीसरे वनडे के बाद सिडनी में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन, मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद एक अंतराल होगा। न्यूज़ीलैंड सीरीज तक एक अंतराल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाड़ियों को कैसे संपर्क में रखा जाए और फिर कोई फैसला लिया जाएगा।

क्या वीएचटी की वापसी तय है?

रोहित और कोहली का अगला मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज होगा, जो 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक भारत में खेली जानी है। इसका मतलब है कि ये अनुभवी बल्लेबाज़ एक महीने से ज्‍यादा समय तक कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके बाद एक और ऐसा अंतराल होगा। भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, जो 11 जनवरी से शुरू होगी। हालांकि रोहित और कोहली ज़्यादा खेल सकते हैं। 24 दिसंबर से भारत का घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्रॉफी शुरू होगा। यह 18 जनवरी तक चलेगा, जबकि ग्रुप चरण के मैच 8 जनवरी को समाप्त होंगे।

इसका मतलब है कि रोहित और कोहली दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड सीरीज के बीच क्रमशः मुंबई और दिल्ली के लिए 7 लिस्ट ए मैच खेल सकते हैं। इतने सारे मैच उनके लिए संपर्क में बने रहने के लिए पर्याप्त होंगे और चयनकर्ता भी उनकी स्थिति का आकलन कर सकेंगे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली का संभावित कार्यक्रम

30 नवंबर से 6 दिसंबर - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (3 मैच)
24 दिसंबर से 8 जनवरी - विजय हजारे ट्रॉफी (7 मैच)
11 से 18 जनवरी - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड (3 मैच)

शतक जड़ने के बावजूद रोहित शर्मा को इस बात का रह गया मलाल, टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए कही ये बात
क्रिकेट
Rohit Sharma and Virat Kohli (IANS- फोटो)

