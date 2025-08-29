32 शतक और 42 अर्धशतक, घरेलू क्रिकेट में मचाया धूम, लेकिन 2 मैच बाद टीम इंडिया से हुए ड्रॉप

दिलीप वेंगसरकर 2008 में हुए अंडर-19 विश्व कप में विराट कोहली के प्रदर्शन से प्रभावित थे। इसी वजह से कप्तान एमएस धोनी और तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्रीनिवासन के एस बद्रीनाथ के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने विराट को मौका दिया। विराट पर उनके विश्वास ने विश्व क्रिकेट को एक महान खिलाड़ी दे दिया था। हालांकि, विराट को ड्रॉप कर उसी सीरीज में एस बद्रीनाथ को भी मौका दिया गया, लेकिन वह उस मौके और बाद में मिले मौकों को भुना नहीं पाए और धीरे-धीरे राष्ट्रीय टीम में उनकी चयन की संभावना समाप्त हो गई। वहीं, उसी दौर में लगातार रन बनाते हुए विराट ने अपनी जगह तीनों फॉर्मेट में पक्की कर ली।