पाकिस्तान को बड़ा झटका, इस 33 वर्षीय पावर हिटर ने गुस्से में करियर तबाह करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Asif Ali announced Retirement from International Cricket: पाकिस्तान के 33 वर्षीय पावर हिटर बल्लेबाज आसिफ अली ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इस मध्यक्रम बल्लेबाज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2018 में डेब्यू के बाद से अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनके अचानक संन्यास लेने के पीछे की वजह उन्हें एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं करना माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी वजह से गुस्से में संन्यास लिया है।
आसिफ अली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि आज, मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही है। मुख्य रूप से एक फिनिशर और पावर-हिटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आसिफ अली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 133.87 और वनडे में 121.65 के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के मध्यक्रम में अपनी जगह बनाई।
आसिफ का सबसे यादगार पल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ आया, जहां उन्होंने एक जबरदस्त कैमियो किया, जो आज भी यादों में बसा हुआ है। पाकिस्तान को जब 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, तब अली ने करीम जनत के ओवर में चार छक्के जड़े और सिर्फ़ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई।
एक साल बाद अली ने एशिया कप में एक बार फिर अपनी फिनिशिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। जहां उन्होंने भारत के खिलाफ एक तनावपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान को अंतिम ओवर में 182 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की।
33 वर्षीय अली का पाकिस्तान के लिए सबसे हालिया प्रदर्शन 2023 एशियाई खेलों में आया था। इससे पहले उन्होंने आखिरी बार एमसीजी में भारत के खिलाफ 2022 टी20 विश्व कप के अविस्मरणीय मुकाबले में खेला था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं बहुत आभार के साथ संन्यास ले रहा हूं और दुनिया भर में घरेलू और लीग क्रिकेट खेलकर खेल के प्रति अपने जुनून को साझा करता रहूंगा।