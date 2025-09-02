पाकिस्तान को बड़ा झटका, इस 33 वर्षीय पावर हिटर ने गुस्से में करियर तबाह करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Asif Ali announced Retirement from International Cricket: पाकिस्तान के 33 वर्षीय पावर हिटर बल्लेबाज आसिफ अली ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इस मध्यक्रम बल्लेबाज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2018 में डेब्‍यू के बाद से अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनके अचानक संन्यास लेने के पीछे की वजह उन्हें एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं करना माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी वजह से गुस्‍से में संन्यास लिया है।