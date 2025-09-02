Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान को बड़ा झटका, इस 33 वर्षीय पावर हिटर ने गुस्से में करियर तबाह करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Asif Ali announced Retirement from International Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। एशिया कप 2025 के बीच पाकिस्तान के 33 वर्षीय पावर हिटर आसिफ अली ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Asif Ali announced Retirement from International Cricket
अफगानिस्‍तान के खिलाड़ी से भिड़ते पाकिस्‍तान के आसिफ अली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/DivaPatang)

Asif Ali announced Retirement from International Cricket: पाकिस्तान के 33 वर्षीय पावर हिटर बल्लेबाज आसिफ अली ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इस मध्यक्रम बल्लेबाज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2018 में डेब्‍यू के बाद से अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनके अचानक संन्यास लेने के पीछे की वजह उन्हें एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं करना माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी वजह से गुस्‍से में संन्यास लिया है।

'मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं'

आसिफ अली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि आज, मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही है। मुख्य रूप से एक फिनिशर और पावर-हिटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आसिफ अली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 133.87 और वनडे में 121.65 के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के मध्यक्रम में अपनी जगह बनाई।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, मिचेल स्टार्क ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के इस फॉर्मेट से अचानक संन्यास का किया ऐलान
क्रिकेट
Mitchell Starc Retirement

आसिफ की सबसे यादगार पारी

आसिफ का सबसे यादगार पल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ आया, जहां उन्होंने एक जबरदस्त कैमियो किया, जो आज भी यादों में बसा हुआ है। पाकिस्तान को जब 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, तब अली ने करीम जनत के ओवर में चार छक्के जड़े और सिर्फ़ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने में अहम साबित हुई।

भारत के खिलाफ दिलाई थी जीत

एक साल बाद अली ने एशिया कप में एक बार फिर अपनी फिनिशिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। जहां उन्होंने भारत के खिलाफ एक तनावपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान को अंतिम ओवर में 182 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की।

'खेल के प्रति अपने जुनून को साझा करता रहूंगा'

33 वर्षीय अली का पाकिस्तान के लिए सबसे हालिया प्रदर्शन 2023 एशियाई खेलों में आया था। इससे पहले उन्होंने आखिरी बार एमसीजी में भारत के खिलाफ 2022 टी20 विश्व कप के अविस्मरणीय मुकाबले में खेला था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं बहुत आभार के साथ संन्यास ले रहा हूं और दुनिया भर में घरेलू और लीग क्रिकेट खेलकर खेल के प्रति अपने जुनून को साझा करता रहूंगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

02 Sept 2025 12:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान को बड़ा झटका, इस 33 वर्षीय पावर हिटर ने गुस्से में करियर तबाह करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट